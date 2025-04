A nagypéntek misztériuma – ezért járjuk végig a keresztutat (galéria, videó)

A keresztúthoz nemcsak helyi és környékbeli hívek csatlakoztak, de érkeztek többek között Zalaegerszegről, Lentiből, Nováról, valamint Becsehelyről is. Az útközben található kereszteknél megálltak, hogy felidézzék a 14 stációt, azaz Jézus szenvedéstörténetét. A program délelőtt kilenc órakor kezdődött, s 13 óra körül ért véget.

A keresztúton több száz hívő tartott együtt Páli Zoltán zalalövői plébánossal

Fotó: Gyuricza Ferenc

Ez már a második alkalom

– Ez már a második alkalom, hogy a két plébánia, valamint a Szent Család Cursillos Csoport összefogásával megszerveztük a keresztutat – mondta Páli Zoltán plébános. – Nagypéntek van, ilyenkor a mi Urunk, Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedéseire és kereszthalálára emlékezünk. A keresztút során felidézzük a 14 stációt, azaz Jézus keresztútjának 14 állomását, amely Pilátus udvarától a városon keresztül a Golgota hegyére vezetett, ahol megfeszítették őt.

A keresztút stációi

Páli Zoltán hozzátette: a keresztút során Jézus három alkalommal esett el, ezeket mind nehezebb felállás követte. Szimbolikus jelentésük is van ezeknek az eleséseknek, azt üzenik számunkra, hogy a mi életünkben is előfordulnak elesések, megbotlások, buktatók, amelyekből – ha nehezen is –, de mindig van felállási lehetőőség.