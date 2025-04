A biztosító nem fog szólni – de te így juthatsz hozzá a pénzedhez

Vannak útszakaszok, ahol a kátyúk ahelyett, hogy eltűnnének, csak szaporodnak. A rossz minőségű szakaszokon nehéz ezeket kerülgetni, a kátyúkár nehezen kerülhető el, ha nem vagyunk elég figyelmesek és nem közlekedünk megfontoltan, de főleg lassan. Az útkezelők, ahogy az időjárás tavaszba fordul, megkezdik a javítási munkákat, ám ne erre alapozzunk. Célszerű kátyúbiztosításban gondolkodni.

A kátyúkár bizonyításához több dokumentumra van szükség

Forrás: Illusztráció: MW-Archív

A kátyúkár lehet rosszabb, mint egy defekt

Egyik ismerősöm dühöngött nemrég, hogy egy zsákfaluban volt dolga, ahova olyan rossz minőségű út vezet, hogy megérte kerülgetni a kátyúkat, legszívesebben visszafordult volna. Érezte, hogy nem tett jót ez az út a futóműnek, de mi van akkor, ha egy nagyobb kátyút nem sikerül kikerülni és az autónk bánja?

A szakemberek szerint a kátyúkárok nagy része defekt, de nem mindig elég a gumiabroncsot cserélni, van, mikor a felnit is javítani kell. Durvább helyzet, ha a futómű sérül, vagy ha személyi sérülés is bekövetkezik, vagyis összességében akár milliós nagyságrendű költségvonzata lehet egy kátyúkárnak. Kátyúbiztosítás híján az autósoknak az illetékes útkezelőnél kell bejelenteniük a kárt. Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Nonprofit Zrt., míg lakott területen belül az adott önkormányzat megfelelő szerve.

Miért csak az igények fele térül meg?

A kátyúkár miatti kártérítési igények felét elutasítják, de a körültekintő dokumentáció és egy évi néhány ezer forintos kátyúbiztosítás alapvetően növeli a kártérítés esélyét – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Ha megtörtént a kátyúbaleset, és megsérült az autó, érdemes rendőrt hívni. A hatósági jegyzőkönyv ugyanis fontos dokumentum lehet a bizonyítási eljárás során, de ettől függetlenül is dokumentálni kell az esetet: készüljön több irányból is fénykép a kátyúról, az autóról, a helyszínről és jól láthatóan a keletkezett sérülésről is. Ha a balesetet más is látta, érdemes feljegyezni a tanú vagy tanúk elérhetőségét - tanácsolja a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).