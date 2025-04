Nagy segítségre van szüksége egy 3 éves nagykanizsai kisfiúnak – egymilliárd forint a kezelés költsége! (videó)

Az izomsorvadással, az izmok leépülésével járó betegség kezelésének lehetőségeiről, valamint az összefogás jelentőségéről tartottak sajtótájékoztatót szerdán a polgármesteri hivatalban. A Csónakázó-tó 50 éves születésnapi programjait május 1-jén csütörtökön tartják, a szervezés feladatait Szolvik Szabolcs a Concept Events képviseletében látja el. Elmondta: a társadalmi felelősségvállalás lehetősége nemcsak a szervezőknek, hanem minden szervezetnek és egyesületnek fontos, s valószínűleg a nagykanizsai lakosság is így van ezzel.

Összefogás kell az izomsorvadásos betegség kezeléséhez. A sajtótájékoztató résztvevői, balról: Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Szolvik Szabolcs, Éva-Szabó Krisztina, Szabó Ádám, Szabó Péter és Horváth Jácint

Fotó: Benedek Bálint

Az izomsorvadásos betegség kezelésre a majálison várják az adományokat

– Lesz a tónál közösségi futás, sárkányhajóverseny cégeknek, modellhajó-bemutató és horgászverseny – folytatta. – Az Együtt Ádiért Alapítványt mindenki támogathatja akkor is, ha részt vesz a futáson és ha nem, akkor is. Ezenkívül lesz két spinning kerékpár, melyen minden egyes megtett kilométer 1000 forintot ér, az összeg szintén Szabó Ádám számlájára kerül. A gyűjtés pedig május 2-án pénteken és május 3-án szombaton, Nagykanizsa város napján is folytatódik. Ádám izomsorvadásos betegségét két éven belül 1 milliárd (!) forintba kerülő eljárással lehetne kezelni Dubaiban.

Megmozdulhat a város

Horváth Jácint polgármester szerint jó lenne, ha a nagykanizsaiak magukénak éreznék az ügyet. Ezúttal egy súlyos betegséggel küzdő kisgyermeken lehet segíteni azzal, ha részt vesznek az eseményeken és ott akár jelképes összeget is felajánlanak.

Szabó Ádám gyógyításához szükség van az összefogásra

Fotó: Benedek Bálint

1 milliárd forintra van szükség!

– Korán, Ádámnál 3,5 hónaposan kiderült, hogy Duchenne izomdisztrófia betegségben szenved – mondta megtörten az édesanya, Éva-Szabó Krisztina. – Kezelés nélkül 8-10 éves korára kerekesszékbe kerülhet. A genetikai betegség először a járóképességet érinti, aztán terjed felfelé, a tüdőt és a légzőizmokat, majd a szívizmokat érinti, így akár 20 éves korára meghalhat. Az 1 milliárd forintos génterápia megállítja az izomsorvadást és egy enyhébb lefolyás felé tereli a folyamatot.