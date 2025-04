Még egy vibrátor is előkerült – elképesztő, miket dobálnak ki az emberek illegális szemétlerakókba

A veol.hu cikke szerint illegális hulladéklerakókat számoltak fel Veszprém vármegyében a tési szemétszedők. Az utak mentén Várpalotáig, Nánáig a jásdi bekötőútig sikerült rendet tenniük.

Nm kevés zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze. Fotó: veol

Az akció során az is kiderült, mi-mindent képesek az emberek az erdők rejtekeibe dobálni: többek között vécécsészét, tévét, számítógépet, vibrátort és más szexuális segédeszközöket, irodai bútort és veszélyes hulladékokat is. Elszomorító, hogy sokan autóbontónak nézik a természetet, hiszen több autóalkatrész is előkerült, még egy rendszámtáblát is találtak, amelyet leadtak a rendőrségen. A tési szemétszedési akcióban 60-an vettek részt, 2 hét alatt 300 zsákot töltöttek meg és azokba nem is fért be minden.

