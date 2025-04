Luxus idősek otthonának készült, de az enyészeté lett ez a zalai objektum (galéria, videó)

A munkálatokat tőkehiány miatt hagyták abba, pedig az építkezés eleinte gyorsan, a megfelelő ütemterv szerint haladt. Az alapok teljesen elkészültek, a kétszintesre tervezett épületegyüttes alsó részének falai szintén állnak. A látottak alapján az épületgépészeti rendszer kialakítása ugyancsak elkezdődött, az elektromos és vízvezetékek azonban ma már nem találhatóak a falakban. A pénz talán ekkor fogyhatott el, itt ugyanis leálltak a kiviteli munkálatokkal, s azóta érdemben nem is történt semmi az idősek otthona körül. A magára hagyott épületegyüttes mára az enyészeté lett, a természet lassacskán visszafoglalja magának a területet.

Luxus idősek otthona helyett romhalmaz található Kerkafalva határában

Fotó: Gyuricza Ferenc

A luxus idősek otthona alapkövét 2006-ban tették le

A Kerkafalvára tervezett luxus idősek otthonáról 2006. szeptember 12-én, az alapkőletétel apropóján írtunk először a Zalai Hírlap hasábjain. Az Öreg Tölgy névre keresztelt gondozási központot az azóta már megszűnt, felszámolt Leven-Kopp 2005 Kft. tervezte megvalósítani a zalai község határában 700 millió forintos beruházásként. Akkori elképzelésük szerint mintegy három hektáros területen egy háromezer négyzetméter alapterületű otthont alakítottak volna ki, amely száz fő időskori ellátását biztosította volna a Magyarországon megszokottakhoz képest magasabb színvonalon.

Magasabb szolgáltatási színvonalon működött volna

Az alapkőletételkor – amin jelen volt Nógrádi László, a térség akkori országgyűlési képviselője, Kiss Bódog Zoltán, a Zala megyei közgyűlés akkori elnöke, illeetve Nemes Kálmán volt polgármester is – a Kft. területi igazgatója, Orbán Gyula még arról beszélt, hogy a 2007 nyarán átadni kívánt otthonban 24, illetve 28 négyzetméteres, fedett terasszal ellátott két személyes apartmanokat terveztek kialakítani, házaspárok, illetve testvérek számára. A kft. deklaráltan hirdette is, hogy az általuk működtetni kívánt luxus idősek otthona szolgáltatásainak egyik fontos sarokköve, hogy idegeneket nem kényszerítenének közös szobába. Az alapkőletételkor Orbán Gyula azt is elmondta: komplexum szolgáltatásait külföldieknek, valamint nagyobb városokban élő, jómódú családok időskorú lakóinak kínálták volna fel, hiszen az a hazai gondozási központokhoz képest magasabb színvonalon kívánt működni, ennek megfelelően a térítési díjai is magasabbak lettek volna.