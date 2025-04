A húsvéti nyuszi igenis létezik, s több is van belőle

Mindez nemcsak az ajándékok formájában testesült meg, hanem ölbe is vehették a nyuszit, amiből ráadásul több is megjelent a kultúrház udvarán. Fülöp Imre Loránd polgármester lapunknak elmondta: a húsvétváró programnak már több évre visszatekintő hagyománya van a községben, s a felnőttek ugyanolyan izgalommal készülnek rá mint a gyerekek. A résztvevők süteményekkel, házi készítésű szörpökkel, egyéb finomságokkal kínálják egymást, miközben a gyermekeik önfeledten játszanak az udvaron. A legnagyobb sikere ezúttal is a fészekrablásnak volt, több száz nyuszitojás lelt gazdára a jelenlévők között.

A húsvéthoz a nyuszi is hozzátartozik. Vaspörben Vass Levente (balról) és Könye Áron is ölbe vette a barátságos állatot

Fotó: Gyuricza Ferenc