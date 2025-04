Háromsávos lesz az M7-es! Zalaiakat is érintő fontos bejelentést tett a miniszterelnök

– Építünk tovább. 3 sávos lesz az M1, az M3 és az M7 autópálya, valamint megépítjük az M8 autópályát is, amely szintén ezt a térséget érinti, és amely Budapest érintése nélkül lehetővé teszi majd nyugat és kelet között az utazást – mondta Orbán Viktor a M44-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszának átadásán ma a baon.hu tudósítása szerint. A beruházással elkészült az M5 autópálya és Szentkirály közötti szakasz, melynek köszönhetően Kecskeméttől Békéscsabáig 2x2 sávon, 110 kilométer/óra sebességgel közlekedhetnek az autósok az M44-esen - írja Bács-Kiskun vármegyei testvérportálunk. Zalában elsősorban a háromsávos M7-es, valamint az M8-as megépülésének kormányfői megerősítése az igazán örömteli hír, hiszen mindkettő kiemelkedő szereppel bír térségünkben is a kelet-nyugat irányú közlekedésben.

Az M44 gyorsforgalmi út utolsó szakaszát Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke adta át. A háromsávos M7-esről is bejelentést tett a miniszterelnök

Fotó: Bús Csaba / baon.hu

Háromsávos M7-es, épülő M8-as, és egy rég várt nagy beruházás

Az M7-es háromsávossá bővítésének előnyeit alighanem felesleges részletezni, a vármegyénket érintő egyetlen autópálya kapacitásbővítése a zalaiak számára is óriási jelentőséggel bír - akkor is, ha első körben a Balaton és Budapest között épülhet új sáv irányoként. Az M8-as pedig a vármegye északi részét kapcsolná be a gyorsforgalmi "vérkeringésbe", amire szintén nagy szüksége van a zalai iparnak, kereskedelemnek, logisztikának. De még egy nagyon fontos mondat elhangzott a mai átadáson: a baon.hu tudósítása szerint "a miniszterelnök hozzátette, megígérték, hogy minden megyeszékhely elérhető lesz gyorsforgalmi úttal, és most Győr, Kaposvár, Salgótarján, Eger és Szolnok után Békéscsaba is csatlakozott ehhez a sorhoz. Az útépítések sora viszont itt nem zárul le."

Zalaegerszeg, illetve Keszthely és a balatoni térség, valamint a sármelléki Hévíz-Balaton Airport gyorsforgalmi úton történő megközelítése rég várt, extra fontosságú beruházás Zalában. Így nagyon sokan bíznak abban, hogy a jelenleg a "két végén" elkészült M76-os befejezése, a hiányzó szakaszok megépítése is új lendületet kaphat a közeljövőben.

A keddi ünnepélyes átadásról további részletek a baon.hu cikkében.