Régi hanglemezek aranyáron? Lehet, hogy az Ön otthonában is akad belőlük!

A legdrágább hazai hanglemezek

A fentebb már hivatkozott Göncz Tamás szerint azok a régi hanglemezek, amelyek kis példányszámban jelentek meg, illetve amelyekből csak kevés maradt fenn, ma aranyáron kelnek el a másodlagos piacon. A hazai albumok közül a gyűjtők körében Deák Bill Gyula 2001-es nagylemeze, a Bill kapitány blues cirkusza a közelmúltig akár 200 ezer forintot is megért, bár most, hogy újra kiadták, valamelyest esett az ára. A Syrius együttes 1971-es Az ördög álarcosbálja című albumának ausztrál kiadása – amely a Devil’s Masquerade címet viseli – több mint 100 ezer forintot ér, de a Locomotiv GT első albumának argentin kiadása is közel ennyibe kerül, ha egyáltalán be tudjuk még szerezni. Ugyancsak aranyáron kínálják a lemezbörzéken a Republic Én vagyok a világ című albumát, a szombathelyi Lord zenekar Ausztriában készült Big City Light című nagylemezét, vagy Szörényi Levente Utazás című albumának betiltott borítós változatát, de Ákos első albuma, a Karcolatok, vagy a már említett Deák Bill Gyula Bűnön, börtönön, bánaton túl című nagylemeze is a drágább kiadványok közé tartozik.

Ákos Karcolatok című első albumának eredeti kiadása is a drágább hazai hanglemezek közé tartozik

Forrás: forrása: ZH Archívum

Miről árulkodnak az aukciós oldalak?

A legnagyobb hazai aukciós oldalon a jelenleg a Ganxsta Zolee és a Kartel Jégre teszlek albumának évfordulós újrakiadását, pontosabban annak számozott, speciális kiadását kínálják a legmagasabb áron, ezért a számos extrát is tartalmaz kiadványért 455 ezer forintot kér eladója, ám egyelőre úgy tűnik, ennyit senki nem akar adni érte. Az aukciós oldalon az utóbbi időben elkelt albumok toplistája pedig az alábbi: