Frontálisan a halálba –a megrázó zalaegerszegi tragédiára emlékezünk (galéria)

A 41 éves férfi, feltehetően öngyilkossági szándékkal a vele szemben szabályosan közlekedő teherautóba vezette Lada gépkocsiját. A férfi Nagykanizsa felöl közlekedett Egerszegre, nagy sebességgel áttért az úttest bal oldalára, s frontálisan ütközött az IFA teherautóval. A személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette, a másik jármű vezetőjét kórházba szállították. A rendőrök a tragédia helyszínén a személyautó roncsában megtalálták a férfi búcsúlevelét.

Halálos baleset Zalaegerszeg határában: munkálatok a helyszínen 2003-ban Fotó: Pezzetta Umberto/Archív

Zalai közlekedési balesetekre tekintünk vissza… a balesetek felidézésével nem célunk, hogy újra átéljük a borzalmakat, hanem, hogy okuljunk, hogy jobban vigyázzunk magunkra és másokra az utakon.

Az IFA teherautót vezető húszéves fiatalemberrel a kórházban beszélgetett a Zalai Hírlap újságírója, Magyar Hajnalka. „- Mentem az egyenes úton, láttam, hogy jön szembe a Lada. Először azt hittem, meg akar tréfálni, hiszen az én sávomban jött… Gondoltam mindjárt félre megy, de csak jött, csak jött, és már ott is volt bennem. Nagy csattanásra emlékszem, bukfencezett velem az autó, aztán elfelejtettem a világot… Nem is tudom pontosan, hogy hova estem. Amikor magamhoz tértem, előmásztam, leállítottam az autó motorját, s felhívtam az édesapámat, aki egyben a főnököm is, hulladék-szállítással foglalkozunk. Meg akartam nézni, hogy mi történt a ladással, de a többiek azt mondták, hogy inkább ne nézzem meg… Aztán leültem az árokpartra, és vártam a mentőket.”

A rendőrség megállapítása szerint az IFA 50-60 km/h sebességgel közlekedett, az 1200-es Lada azonban padlógázzal, 120-140-nel rohant bele. Az ütközés erejétől a személyautó teljesen összeroncsolódott, a teherautó is felborult.

Pezzetta Umberto fotóriporter megrázó képei a balesetről a képgalériánkban.