Ezért nem felejtik el soha a világhírű magyar nőt (galéria)

Hosszabb, több napos kirándulásokra is vállalkozik a barangolók csapata: Veszprém, Csáktornya ,Varasd, Trakostyáni vár, Velencei-hegység, Villányi-hegység, Erdély, kenutúra a Kis-Balatonon, mindez szegélyezi eddigi történetüket. Aktív résztvevői az Életet az Éveknek nyugdíjas szövetség programjainak, versenyeinek is. Szerveznek nordic walking tanfolyamot, amelyen a speciális botok helyes használata is megtanulható.

- Amikor a Göcseji Barangolókat megalakítottam 2020 Szent Iván napján, akkor az OGYIK tagcsoportok száma még a százat sem érte el. Ma már 500 felett van. Ezzel valószínűleg a legsikeresebb egészségmegőrző célú megmozdulássá nőtte ki magát - tájékoztatott Katona Valéria, aki 2023 novemberében négy társával együtt "Kiváló gyaloglóklub-vezető" szakmai elismerésben részesült.

Gyaloglás - 10 000 lépés jobb

A gyaloglás nem más, mint járás, kicsit nagyobb sebességgel. Ettől sporttevékenység a gyaloglás, s nem elhanyagolható, hogy egy olyan közlekedési eszköz, aminek az élettani hatása felbecsülhetetlen. Mértékegysége pedig a lépés. Több kutatás kimondta, hogy 10 000 lépés felér egy konditermi edzéssel, aminek legegészségesebb tempója idős korban a 3 km/óra.

