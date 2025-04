Bezárás helyett szép jövő? Megmenekülhet a zalai város gimnáziuma

A Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium a helyi közösség szíve csücske Zalaszentgróton: olyan értékként tekintenek az intézményre az itt élők, amelyért érdemes harcolni, hisz 12 éven át a közelség biztonságát adja a fiataloknak, ráadásul azok, akik itt végeztek a múltban, ha akartak, simán bejutottak egyetemekre, főiskolákra. Vagyis a színvonalat tekintve sincs ok a panaszra. Éppen ezért a szülői közösség úgy döntött: megharcolja a jó harcot.

Vajon ők járhatnak-e majd Zalaszentgróton gimnáziumba? Képünk az idei Iskola-kukucskálón készült

Forrás: Deák Ferenc-iskola

Ragaszkodnak a gimnáziumhoz

S ha már Pál apostol-parafrázis: azt vállalják, hogy a pályát végigfutják, a hitet megtartják. Az iskolamentő akció élére Fincza Zsolt állt, akinek több gyermeke is a gimnáziumban végzett, s három, még általános iskolás csimotáját is ide szeretné járatni.

– A helyi továbbtanulás lehetőségének megszűnését elfogadhatatlannak érzem – bocsátotta előre a Polgárok a Polgárokért Egyesület alelnöke, a KDNP helyi szervezetének első embere. – Egyeztettem több szülővel is, akiknek döntő többsége támogatja a gimnázium megvédését. Zalaszentgrót járási székhely, már csak ezért is elfogadhatatlan a középfokú oktatás megszűnése, ami veszélyeztetné a város jövőjét is.

Fincza Zsolt: Zalaszentgrót nem maradhat gimnázium nélkül!

Fotó: Péter B. Árpád

Beindult az akció

A hír március elején jutott el a szülőkhöz, akik összefogva először az iskola igazgatójához fordultak. A beszélgetésből kiderült, a kevés jelentkező elsősorban az elégtelen marketingre, a kollégium hiányára, illetve arra vezethető vissza, hogy nem sikerült növelni a tanári létszámot. A szülők nem voltak restek, s rögvest petíciót, illetve szándéknyilatkozatot fogalmaztak, utóbbit a térség érintett családjainak 72 százaléka írta alá. A tantestület és a szülői munkaközösség pedig száz százalékban kiállt a gimnázium megtartása mellett. Sőt: akcióterv is született, hogy milyen gyakorlati lépésekre van szükség a problémák orvoslására.

Négy évtizedes emlék. Fakultatív oktatáson gépírást is tanultak a Béri Balogh Ádám Gimnázium diákjai 1984-ben

Forrás: ZH

Lenne kollégium és talán pedagógus is

– Itt van az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg kihasználatlan kollégium, s szolgálati lakásokkal pedagógusokat is lehetne Zalaszentgrótra vonzani. Az önkormányzat pedig akár anyagilag is segíthetné az iskolát – fogalmazott Fincza Zsolt. – A Polgárok a Polgárokért Egyesület önkormányzati képviselői ez ügyben egyeztettek a város polgármesterével, akinél javaslataink pozitív fogadtatásra találtak.