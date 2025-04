Sonka, csülök, válogatott ínyencségek - te melyikre szavazol húsvétkor? (galéria)

Füstölt áru bőven jutott mindenkinek. A bőséges kínálatot kiválóan mutatja az a tény, hogy a Vásárcsarnok húsboltjaiban az eladókkal csak úgy lehetett felvenni a szemkontaktust, ha néhány szívsonka, lapocka, kötözött sonka, vagy éppen tartja között éppen kidugták a fejüket. Bár akadtak olyan húsüzletek is, ahonnan szinte minden kampóról hiányoztak a füstölt áruk, hiszen az elmúlt két hétben mindent elkapkodtak a vásárlók. Nyilván mindenki az ízlésének megfelelően a legkarakteresebb és legjobb füstölt árut szerette volna beszerezni.

Kukucs, a füstölt áruk tömkelege között lehet felfedezni az eladókat Nagykanizsán

Fotó: Szakony Attila

Füstölt áru: tippeket is kaptunk

A nagykanizsai Tóth Árpádné Erika bízik a hentesében, Horváth Lászlóban, akitől mindig a legjobb minőségű friss húsokat kapja. Ezért a húsvéti füstölt sonkát is mindig nála választja. A főzésnél nincs semmi extra eljárás. Viszont utána van egy jó tippem: melegen kiveszem a vízből, akkor alufóliába betekerem és súlyok közé teszem egy éjszakára. Reggelre kihűl és nem dől szét, szépen szeletelhető lesz, s a finom zsírok is benne maradnak a húsban.

Füstölt áru minden mennyiségben, ebből aztán mindenkinek jut

Fotó: Szakony Attila

A szaftosabb sonka jobb

– Tavaly bogádi sonkát ajánlott és bevált, mindenkinek nagyon ízlett, ezért az idén is visszatértünk ehhez a jó szokásunkhoz – mesélte. – A nagyon szárazat nem szeretjük, nem baj, ha van alatta egy kis zsírréteg, akkor szaftosabb. Ráadásul most Laci hentes meglepett, hiszen egy ecetes tormát is adott ajándékba.

A pultban Horváth László, a vásárlók pedig Tóth Árpádné Erika és Tóth Árpád kiválasztották a legszebb sonkát

Fotó: Szakony Attila

Kizárólag a minőséget keresik

Ha már épp Horváth László húsüzletének kínálatából választott a házaspár, akkor maradtunk. Az üzletvezető elmondta: közvetlenül nagypéntek előtt sokan jöttek, de az elmúlt napokról is elmondható, hogy a vásárlók szeretik a minőségi árut. Húsvétkor a főétkezések javát a sonka adja, amiből a minőségi árut keresik.

Nagykanizsán imádják a füstölt árut

– Kaposvárról kapjuk a kitűnő minőségű bogádi sonkát, melynek kilogrammonkénti ára 4500 forint, pontosan annyi, amennyiért tavaly kínáltuk – jelentette ki. – Tarjánk elfogyott, sonka és csülök van. Hagyományos, lassú pácolású csülök kilója 3000 forint, a gyorspáccal tartósított jóval olcsóbb, de mi azt nem tartunk. A legnagyobb sikere egyértelműen combból készülő szívsonkának van, melyet tengeri só pácban három hétig forgatnak és kőfüstölőben megfüstölik. Ebben nincs felesleges víz, csak annyi, ami a sózáskor keletkezik. Ilyen bogádi sonka egész évben kapható, ezért nemcsak húsvétkor, hanem máskor is szívesen fogyasztják. Télen a kocsonyát, nyáron pedig a bogrács ételeket ízesítik. Úgy vettük észre a nagykanizsai vásárlók imádják a füstölt árukat.