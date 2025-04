Úgy mossa a fogát, ahogyan kell? Mutatjuk a legjobb módszert

A fogápolással kapcsolatban dr. Radánovics-Nagy Dániel véleménye őszinte és kendőzetlen. Elmondta: szerencsés esetben valaki leélheti úgy az életét, hogy kardiológus vagy pulmonológus sem látta, de legyenek őszinték, fogorvos nélkül aligha. Szinte mindenkinek vannak már fogorvossal kapcsolatos sztorijai. Sajnos ezek igen tetemes része negatív végkicsengésű, egyik-másik kész horrortörténet. Ezzel párhuzamosan egyre inkább státuszszimbólummá válik az egészséges, szép mosoly.

Megfelelő fogápolás mellett is érdemes félévente elmenni szűrésre – vallja dr. Radánovics-Nagy Dániel

Fotó: Cserta Gabor

Fogápolás: a szép mosoly sokat számít

– A ragyogó mosoly a fiatalságot szimbolizálja, arról nem is beszélve, hogy perdöntő lehet egy állásinterjú vagy éppen egy első randi során – fogalmazott. – Tudományos tény ugyanis, hogy az első benyomás során többet számít a mosolyunk a frizuránknál, de ami még talán ennél is meglepőbb, a szemünknél is! A fogelvesztés két leggyakoribb oka a fogszuvasodás illetve a fogágybetegség. Nos, mindkét probléma kiváltó oka a lepedék vagy dentális plakk. Ez egy vékony réteg, ami folyamatosan képződik a fogak felszínén. Onnantól kezdve, hogy befejeztük a fogápolást – és remélhetőleg az összes plakkot eltávolítottuk –, abban a pillanatban eldörren a rajtpisztoly, és indul az egész folyamat elölről.

Stop a lepedéknek!

Hozzátette: a lepedék az ételmaradékból, a nyálban lévő baktériumokból alakul ki és egy érdekes érési folyamaton megy keresztül. Ám míg a testes vörösboroknak jót tesz az érés, a plakk esetében az idő előrehaladtával egyre kártékonyabb folyamatok indulnak be. Egy 24 órás lepedék összetétele jelentősen különbözik egy 48-72 vagy éppen 168 órástól.

Naponta legalább kétszer mossunk fogat!

– Ha ezt minden fogfelszínről időről-időre (lehetőség szerint minden étkezés után) eltávolítjuk, egyszerűen nem alakulhat ki semmilyen klasszikus fogászati probléma – ajánlotta dr. Radánovics-Nagy Dániel. – Itt gondolok a fogszuvasodásra és annak minden abból eredő betegségeire. De nem alakulhat ki sem fogkő és következményes ínyproblémák, csontleépülés, semmi! Ilyen egyszerű volna a dolog? Igen. Éppen ezért javasolt naponta legalább kétszer fogat mosni, kiegészítve a persze a fogközök tisztításával, ami fogselyemmel és/vagy fogköztisztító kefékkel végezhetünk el. Emellett érdemes félévente felkeresni a szakembert szűrővizsgálat céljából.