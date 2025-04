"Nekünk fájdalom, de neki öröm" – meghalt Ferenc pápa

Ferenc pápa 2025. április 21-én, 88 éves korában elhunyt. Ő volt az első jezsuita és az első latin-amerikai pápa, aki a katolikus egyház élére került.

A húsvét üzenete és Ferenc pápa búcsúja egy pillanatban találkozott

– Nekem ez most egy húsvéti „élmény” – fogalmazott Földi István c. esperes, a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom plébánosa, amikor a szomorú hírről kérdeztük. Az esperes éppen húsvéthétfő délelőtt, a 10 órás szentmisén tartotta prédikációját, amikor sekrestyése odasúgta: Ferenc pápa ma reggel, fél nyolckor elhunyt. – Pont arról beszéltem, hogy mindannyian a feltámadt Jézussal való találkozásra készülünk, s hogy majd az atyai házban nekünk is azt mondja: „béke veled.” Abban a pillanatban kellett kimondanom: Ferenc pápa is most érkezett meg húsvét örömébe a mennyei Atyához – idézte fel meghatottan. Földi István arra is emlékeztetett: II. János Pál pápa is húsvét időszakában hunyt el, az Isteni Irgalmasság ünnepének előestéjén. – Most Ferenc pápa éppen húsvéthétfőn tért haza az Atyához. Nekünk fájdalom, de neki öröm: a feltámadott Krisztussal való találkozás beteljesedett – tette hozzá.

Ferenc pápa életútja

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, piemonti származású bevándorlók gyermekeként. Vegyésztechnikusként végzett, majd 1958-ban belépett a Jézus Társaságába (jezsuiták). 1969-ben szentelték pappá, és 1973-ban tette le örökfogadalmát. 2001-ben II. János Pál pápa bíborossá nevezte ki.

2013. március 13-án választották pápává, XVI. Benedek lemondása után. Pápasága alatt a szegények védelmezőjeként, a környezetvédelem és az egyházi reformok elkötelezettjeként vált ismertté.

Mi következik Ferenc pápa halála után?

A pápa halálát a bíboros kamarás (camerlengo) hivatalosan megerősíti, majd eltávolítja és megsemmisíti a halászgyűrűt, amely a pápai hatalom jelképe. Ezután lezárják a pápa lakosztályát, és értesítik a Bíborosi Kollégiumot.

A Vatikánban kilencnapos gyászidőszak, a Novendiale veszi kezdetét. Ferenc pápa kérésére a holttestét nyitott koporsóban ravatalozzák fel a Szent Péter-bazilikában, ahol a hívek és a világ vezetői leróhatják tiszteletüket. A temetési szertartás a halálát követő 4–6. napon lesz a Szent Péter téren, majd a Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezik örök nyugalomra.