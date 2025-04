Aki csak nagyon kicsi dolgokat tud felajánlani a Jóistennek...

A program elején Illés Csaba elnök örömmel üdvözölte a tagtársak és a helyi érdeklődők mellett a Szombathelyi Főegyházmegyéből, s a Veszprémi Érsekség területéről, közöttük a Pókaszepetkről érkezett vendégeket, valamint a Mária Rádió megjelent munkatársait. Ezt követően a húsvéthétfőn elhunyt szentatya, Ferenc pápa emléke előtt tisztelegve Szalai Attila teskándi plébános emlékezett meg a Teremtőjéhez hazatért katolikus egyházfőről. Attila atya elmondta, Ferenc pápa, aki egy másik földrészről érkezett, Assisi Szent Ferenc nyomán járva a szegények, az elesettek, az üldözöttek melletti kiállásra buzdított. Apostoli útjaival is azt igyekezett kifejezni, hogy az egyháznak oda kell menni, ahol a szükséget szenvedő, a társadalmi igazságtalanságok áldozataiként küzdő emberek vannak.

Szalontai István atya Bódi Mária Magdolna életéről beszélt, előtte Szalai Attila atya Ferenc pápa életét méltatta.

Forrás: KÉSZ Zalaegerszegi Csoportja

Ferenc pápa mai üzenete

- Közelség és gyengédség, e két fő irányultság jellemezte Ferenc pápa hozzáállását, amely valójában „Krisztus stílusa” a megtestesüléstől a kereszthalálig. Ezt a stílust kell nekünk is magunkévá tennünk. Ferenc pápa távozásakor arra intette a katolikus közösséget, hogy legyünk a „Remény zarándokai”. Érdekes mozzanat, hogy a katolikus egyházfő éppen akkor távozott közülünk, amikor Krisztus feltámadása révén az evangéliumok éppen a reményről szólnak – mondta Szalai Attila atya.

Egy munkáslány ma is példát mutat

A Mennyei Atya házába költözött pápa lelki üdvéért közösen elmondott ima után Csengei Ágota tagintézmény-vezető bemutatta a Mindszentyneum tiszteletreméltó Bódi Mária Magdolna vértanú munkáslányhoz kötődő eseményeit. Süle Zsolt gimnáziumi tanuló a boldoggá avatás előtt álló tisztalelkű lány életéből adott elő történeteket. Mint tudott, az I. és a II. világháború között a társadalom peremén élők reménye volt a történelmi Zala megye szülötte, Bódi Mária Magdolna.

Az ő életét és lelkiségét Szalontai István pókaszepetki plébános mutatta be. Igyekezett a mártír lány életét úgy a közönség elé tárni, hogy példaképe legyen a ma élőknek is. Magdolna életének legmeghatározóbb mozgatórugója az Isten iránti teljes, osztatlan szeretete volt, s ebből fakadt minden többi erénye. Különös gonddal viseltetett a környezetében élő nehéz sorsú emberek iránt. Az atya emlékeztetett, éppen Ferenc pápa hagyta jóvá azt a dokumentumot is, amelyben Bódi Mária Magdolnát boldoggá nyilvánítja. A boldoggá avatásra 2025. április 26-án került volna sor, ám ezt Ferenc pápa sajnálatos halála miatt elhalasztották. Érdekesség, hogy a boldoggá avatás a szokásostól eltérően nem Rómában lesz, hanem Veszprémben, hogy a hívek ezáltal is még közelebb érezhessék magukhoz a mártír lányt.