Az első eurót Ferenc pápa adta – zalai visszaemlékezés az elhunyt katolikus egyházfőről

Erről Kövesi Csaba személyesen beszélt hírportálunknak, amikor Ferenc pápa halálával kapcsolatos érzéseiről kérdeztük. Mint mondotta, az Áldott Kereszt Egyesületet különleges kapcsolat fűzte a Szentatyához, akivel többször is találkozhattak személyesen. Az első ilyen alkalom 2013-ban volt, a tizedik évfordulóján annak, hogy II. János Pál pápa megáldotta azt a keresztet, amivel 2003-ban a magyarországi cigányság egy népes küldöttsége a Vatikánba zarándokolt.

Kövesi Csaba és Ferenc pápa

Ferenc pápa is megáldotta a keresztjüket

- Akkor II. János Pál pápától kaptunk egy nagyon szép ajándékot, olyan keresztet tudhattunk magunkénak, amit Őszentsége személyesen áldott meg – mondta Kövesi Csaba. – A tizedik évfordulón újra elvittük ezt a keresztet Rómába. Amikor Ferenc pápa tudomást szerzett erről, azonnali hatállyal fogadott bennünket, és felhívott maga mellé a pulpitusra. Ezen a fogadáson olyan dolog történt, amire tudomásom szerint addig sosem volt még példa, a Vatikánban magyarul mondták el a katekizmust.

Kölcsönös rokonszenv

Kövesi Csaba szerint már akkor kölcsönös rokonszenv alakult ki Őszentsége és az Áldott Kereszt Egyesület vezetősége között. A zalalövői férfi emlékei szerint Ferenc pápának nyílt tekintete, boldogságtól ragyogó szemei voltak. Nagyon közvetlen egyházfő volt, aki szívesen beszélgetett a hívekkel.

- Az első találkozásunk alkalmával annyit mondtam neki: cigányok vagyunk, se országunk, se hazánk, de a jó Isten oltalmában vagyunk, ezért itt, a Vatikánban otthon érezzük magunkat – folytatta Kövesi Csaba. – Rám nézett, megáldott engem is, a keresztet is, s a cigányságot is.

Az egyház szívében vagytok

A következő találkozóra 2015-ben került sor, amikor a Vatikánban a cigányság világtalálkozóját tartották. Ferenc pápa ott már ismerősként üdvözölte az Áldott Kereszt Egyesület tagjait. Kövesi Csaba elmondása szerint amikor a Szentatya az audienciateremben meglátta a keresztet, felcsillant a szeme, majd rögtön odament, hogy újra megáldja azt. Ekkor ismételte meg először VI. Pál pápa 50 éve a cigányságnak szánt gondolatát: „Ti nem az egyház peremén, hanem bizonyos szempontból a középpontjában, az egyház szívében vagytok.”