Ne maradjon senki üres gyomorral húsvétkor! (videó)

A Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház nagyterem már a 12 órára tervezett ételosztást megelőzően megtelt, nagyon sokan éltek a roma nemzetiségi önkormányzat által meghirdetett lehetőséggel. Érkeztek fiatalabbak és idősek, egyedülálló személyek és családok. Teleki László elnök elmondása szerint már fél órával a 12 órára meghirdetett kezdés előtt sor kígyózott a bejáratnál.

A roma nemzetiségi önkormányzat húsvéti ételosztásán dr. Tóth-Bagó Mónika, Nagykanizsa alpolgármestere és Teleki László is részt vett

Fotó: Gyuricza Ferenc

Ételosztás húshétkor és karácsonykor

- Ahogy karácsonykor, most is nagyon sokan jöttek, ebből is látható, hogy nagyon sok a nélkülöző, rászoruló személy a mai magyar társadalomban – folytatta az elnök. – Több mint két évtizede hagyomány, hogy húsvét és karácsony ünnepén vendégül látjuk azokat, akik különben ilyenkor sem jutnának egy tányér meleg ételhez. Ebben a fő támogatónk a települési önkormányzat, amelynek tagjai közül többen személyesen is részt vesznek az ételosztásban, a helyet, az infrastruktúrát, az energiát pedig mi biztosítjuk a főzéshez és az ebédeltetéshez.

Sonka, kolbász, tojás

Teleki László azt is elmondta: mindkét nap 100-110 adag ételt készítenek, ami nagy valószínűséggel el is fog fogyni. Vasárnap sonkát, kolbászt és tojást szolgáltak fel, s a végén egy-egy süteménnyel is megvendégelték a betérőket, hétfőn pedig pörköltet készítenek csigatésztával.