Ön szokott muncholni? Így működik a pénztárcabarát ételmentés

Rengeteg élelmiszer kárba vész, melyek még tökéletesen fogyaszthatók lennének, vagyis az ételmentés körforgásába bevonhatók. Az élelmiszer pazarlást szerették volna megállítani a Munch Market ötletgazdái. Céljuk, hogy pénztárcabarát és fenntartható megoldást kínáljanak, megmentve azokat a termékeket, amelyek a kereskedelmi láncban elvesznének.

Az ételmentés Zalában is hódít

Csak a telefonunk kell az ételmentéshez

A Munch Market-en – ahogy webodalukon is írják – feleslegessé vált, lejáratközeli vagy szezonális termékeket kínálnak, amelyek továbbra is kiváló minőségűek. A Munch-on keresztül olyan meglepetés csomagokat lehet lefoglalni és átvenni, amelyekben éttermek, pékségek vagy boltok el nem adott, de még jó minőségű ételeit tudjuk megmenteni. Főként a pékárukat, valamint a zöldség-gyümölcsöket és vegyes termékeket tartalmazó munchok – így nevezik a közeli lejáratú termékeket, esetleg szépséghibás zöldségeket-gyümölcsöket tartalmazó csomagokat – a legkeresettebbek. Az ételmentés ezen formája nemcsak a felhasználók, de az üzletek számára is előnyös, hiszen így – bár nyomott áron, akár 40-70 százalékos kedvezménnyel – tudják értékesíteni a nem tökéletes, de még fogyasztható árukat.

Így működik a muncholás

A Munch PR-osától tudjuk, hogy már mintegy 54 ezer a megmentett csomagok száma vármegyénkben, ezzel a megspórolt összeg több mint 117 millió forint. A legnépszerűbb közösségi oldalon a zalai muncholók csoportjának több mint 4 ezer tagja van, akik képeket is töltenek fel az általuk mentett csomagokról, illetve beszámolnak tapasztalataikról. A képeket elnézve valóban megéri muncholni, többen érdeklődnek is, hogyan lehet hozzájutni a csomagokhoz. Jön is a segítség: "Le kell tölteni a Munch applikációt. Ott kiválasztani, hogy melyik üzletből szeretnél vásárolni, majd az applikáción keresztül meg tudod vásárolni, majd bemész abba a boltba, ahol vasároltad a munchot és ott átadják neked " – írta meg a választ az egyik tag.

Behálózzák a vámegyét az ételmentők

Zalában Zalaszentgrót, Zalakaros, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Letenye, Lenti, Keszthely az aktív települések és összesen 52 partner.