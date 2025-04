Tiltólistán az energiaitalok! Büntetés jár azért, ha valaki fiatalokat kiszolgál

A KDNP-s Hollik István és Nacsa Lőrinc által benyújtott javaslatot az országgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Így az energiaitalok árusítása 18 éven aluliak számára tiltott és büntetendő - a törvény egy hónap múlva lép hatályba. Ha valaki mégis kiszolgál egy gyermek- vagy fiatalkorút ilyenekkel, akkor első körben akár egy évig is megtilthatják számára bizonyos termékek, köztük az energiaitalok forgalmazását is. Ha pedig három éven belül ismételten megszegik a szabályt, akár harminc napra is bezárhatják az üzletet, írja a Pénzcentrum portál.

Energiaitalok a boltok polcain. Később derül ki, hogy pontosan melyik márkákat, s milyen összetételű italokat érinti a törvény. Az üzletek súlyos büntetésre számíthatnak, ha 18 éven aluli vásárlót szolgálnak ki.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Energiaitalok a vizsgák előtt? Most már nem lehet

A törvénytervezettel lapunk is foglalkozott korábban. Egy kutatás szerint a 10–14 évesek ötöde rendszeresen energiaitalt iszik reggelire, pedig a cukros és koffeintartalmú energiaitalok nem egészségesek egy fejlődő szervezet számára, mondják a szakemberek.

Lapunk olvasói is kifejtették a véleményüket, többségük szerint nincs ezzel gond, ha valaki mértékkel issza. Azzal azonban sok szülő egyetértett, hogy a nagyon fiatalokat óvni kell. Balázs, egy érettségi előtt álló olvasónk kérdésünkre annyit felelt: ő és osztálytársai többször vesznek energiaitalt, főleg a vizsgák előtt. Ám 12 éves húgának nem szívesen adna belőle...