Ezeket a kórházi fejlesztéseket akadályozzák Zalában a visszatartott pénzek! Ennek örül a Tisza Párt?

Emlékezetes: nemrég a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen kifejtette, hogy szerinte hatékony a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása, mert ez megakasztja a gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A botrány kirobbanása után Bayer Zsolt publicista tüntetést hirdetett, a miniszterelnök is reagált a példátlan mondatokra, illetve a felháborodás petícióban is megnyilvánul már. A minap pedig Takács Péter egészségügyi államtitkár közzétette azoknak az egészségügyi intézményeknek a listáját, amelyek megépülése vagy felújítása az elgáncsolt uniós források miatt nem valósult meg. Az elmaradt kórházfejlesztések listáján zalai tételeket is találunk.

Takács Péter egészségügyi államtitkár Szolnokon - a politikus közzétette a Brüsszel-Tisza alku következtében elmaradt kórházfejlesztések listáját

Fotó: MTI/Mészáros János

Harminchét kórház ötven telephelyén kerülne sor felújításra és harminchárom mentőállomást építenének vagy újítanának fel, de az ehhez szükséges források politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól - Szolnokon fogalmazott így Takács Péter, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap. Hozzátette: tavaly nyáron Magyar Péter emberei bejárták a magyar kórházakat, és már akkor feltűnt, hogy az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz projekt (RRF) részeként felújítandó intézményeket járták végig. Az államtitkár szerint ezzel az akcióval ezzel nem a kormánnyal, nem a Fidesszel szúrtak ki, hanem a magyar kórházakkal, a magyar orvosokkal, szakdolgozókkal és mentősökkel, akiknek a munkakörülményeit javították volna ezekből a forrásokból, valamint, és ez a legfelháborítóbb, a magyar betegekkel toltak ki. Mindezt Brüsszel és a Tisza Párt "sunyi alkujának" minősítette Takács Péter, aki közösségi oldalán publikálta is az elmaradt fejlesztések listáit.

Elmaradt kórházfejlesztések Zalában

A listán szerepel a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Rendelőintézetének felújítása és 45 darab eszköz beszerzése több mint 4,2 milliárd forintos összköltséggel, az intézmény Kardiovaszkuláris Centrumának fejlesztése (felújítás és eszközbeszerzés) 980 millió forint értékben, a keszthelyi mentőállomás felújítása közel 500 négyzetméteren, valamint további orvosi és ápolási eszközök beszerzése országszerte.