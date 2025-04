Villanyautó-paradicsom? Majdnem annyi a töltő, mint Kanizsán – mi történik ebben a zalai faluban? (galéria, videó)

Otthon a legegyszerűbb tölteni

– Több, okostelefonra letölthető applikációval jól használhatók a városi gyorstöltők – mondta. – Az elektromos autómat 20-30 százalékban teszem gyorstöltőre, más esetekben otthon töltöm fel. Mindenkinek azt mondom, ha otthon van egy konnektor, ami 16 amperes, s ki van építve védelemmel, valamint nem használja naponta 300 kilométer távolságnál többre az autóját, akkor tökéletes választás az elektromos autó. Otthoni töltés esetében 40 forint/kWh az ára, ha viszont esetleg átlépjük a rezsicsökkentett árat, a 70 forint/kWh díjjal is megéri. A legrosszabb esetben, vagyis a legdrágább töltéssel is megérkezhetünk a benzin- és dízelüzemű autók fenntartásának költségéhez, viszont akár olcsóbban is megúszhatjuk. Az itthoni töltéssel karöltve időt is spórolok, hiszen nem kell elmennem a kútra.