Itt a csoki, ott a nyuszi. Hatalmas a kínálat, a magyarok a minőségre esküsznek

Minap arról cikkeztünk, hogy élő állatot ne vásároljunk, hiszen csupán szenvedés a szegény nyuszinak, ha néhány nap múlva szélnek eresztjük. A gyerekeket még mindig könnyen „megvehetjük” csoki nyuszi és tojás ajándékcsomaggal. Persze az sem mindegy, hogy milyen minőségűt és pénztárcánkhoz képest milyen drágát, olcsót veszünk. Tavaly a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége közös közleményben fogalmazott úgy, várakozásuknak megfelelően a vásárlók továbbra is a minőségre szavaznak, így a kakaómasszából készült termékek helyett a valódi csokoládét választják a legtöbben. Idén is hasonló a vélemény, a kamara ezt írja közleményben: „a tudatosság jegyében telik az idei húsvéti szezon a hazai édességpiacon. A gyártók minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettek a termékportfólió optimalizálására. A vásárlók körében is nőtt az árérzékenység, de a legtöbben a minőség terén sem kötnek kompromisszumot; ár-érték arányban a legjobb termékek kerülnek a kosarakba.”

Drágább vagy olcsóbb? A magyarok szeretik, ha a csoki nyuszi, bárány vagy csibe minőségi. Fotó: ZH

Csoki nyuszi a zalai üzletekben ennyiért

A zalaegerszegi Interspar áruházban hatalmas a választék, többféle gyártó kelleti portékáját a polcokon. A Milka mini tojások 749 forintért, a Kinder Milky Caramel nyuszik 1049 forintért, a menta ízesítés After Eight csoki nyuszik pedig 1199 forintért vásárolhatók. A legolcsóbb kis tojások ára 279 forint, a Boci tojás 349 forint. Aki pedig szereti a klasszikus Vadász csokoládét, most egy szatyor tojást vihet haza ezzel az ízzel 1699 forintért. Természetesen a Ferrero sem hagyta ki a húsvéti szériát, a Raffaello tojás és a mogyorós Ferrero Rocher tojás 1899 forintért vihető a kasszához.