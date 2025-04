A császár nem a könnyebb út – egy édesanya őszinte vallomása, amit minden kismamának tudnia kellene

Sok a tennivaló a várandósság idején, rengeteg témában kell informálódni. A szülésre való felkészülés során a császármetszés lehetőségét sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen mint életmentő beavatkozás, bármikor bekövetkezhet, vagy valamilyen egészségügyi oknál fogva eleve programozott császármetszéssel jön a baba világra. Ha természetes szülésre készülünk, akkor is fontos erről is beszélni.

A császármetszés ma a leggyakrabban végzett hasi műtét

Forrás: Getty Images

Mi is az a császármetszés?

Császármetszésnek nevezik azt a hasi műtétet, amelynek során a szülész a méh megnyitásával segíti világra a születendő babát. Általánosságban bármely olyan anyai vagy magzati állapot esetén el lehet végezni, amely a hüvelyi szülést megnehezíti, illetve az anya vagy a magzat egészségkárosodásának fokozott kockázatával jár. A császármetszés ma a leggyakrabban végzett hasi műtét: a terhességek 10-40%-a végződik így. Bár viszonylag biztonságos beavatkozásnak számít, ne felejtsük el, hogy mint minden orvosi műtétnek, ennek is lehetnek szövődményei, kockázatai.

„A császár nem a könnyebb út” – vallja Fodorné Thomka Márta pre- és posztnatális tréner

– Sokan azt hiszik, hogy a császármetszés a könnyebb út, pedig nem az. Két császármetszés után mondhatom: ez egy komoly hasi műtét – kezdte beszélgetésünket Fodorné Thomka Márta, pre- és posztnatális tréner, hegkezelő szakember. – Nem csak egy-két rétegen vágják át magukat: a bőrön, zsírszöveten, hasizmon és a méhen is át kell jutni. A regeneráció pedig nem egyik napról a másikra történik.

Márta rámutatott arra is, hogy a szövetek szakítószilárdsága csupán 70%-os lehet hat hét elteltével – ideális körülmények között. Ezért különösen fontos a tudatos, türelmes rehabilitáció.

Forrás: Getty Images

A heg nem csak kívül van

A hegkezelés kérdése szintén kulcsfontosságú. Márta szerint a heg nemcsak külsőleg jelent kihívást, hanem belsőleg is: – A méhfalon is hegszövet képződik. Előfordulhat például, hogy belső heg dudor – úgynevezett 'niche' – alakul ki, ami később vérzést, vetélést, sőt, lepényleválást is okozhat. Én is tapasztaltam ilyet, és szerencsére időben kezelték.