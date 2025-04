Milyen titkokat rejtenek a gyönyörű barokk épület falai Zalában?

A vendégeket már az udvaron különleges módon fogadták, itt rendezték be az állatsimogatókat. Nyulak, tengeri malacok, kínai kakasok, kacsák viselték türelemmel, hogy a gyerekek ölbe vegyék, simogassák őket. Voltak köztük visszatérő vendégek is, Tormáné Kurucz Marianna minden évben elhozza kislányát, Natasát a családi napra.

Torma Natasa (balról) és Nagy Ádám a Thúry György Múzeum családi napjának állatsimogató programján

Fotó: Gyuricza Ferenc

Minden évben más elfoglaltságot kínálnak

- Nagyon jó programokkal készül a múzeum, nemcsak az állatsimogatót élvezik a gyerekek, de a kézműves foglalkozások is lekötik őket – mondta a nagykanizsai hölgy. – Az a jó, hogy minden évben más elfoglaltság szerepel a kínálatban, így az újdonság varázsa is érvényesül.

Az ünnepkörökhöz kötődő családi napokat a legkisebbeknek szervezik

Dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója szerint az intézmény kiemelt céljai közé tartozik, hogy a családokat együtt vonják be a programjaikba. A diákoknak ugyan év közben a változatos múzeumpedagógiai foglalkozások révén van már kapcsolatuk az intézménnyel, de a legkisebbek inkább a családi napokon tudnak részt venni a múzeumi programok közül. Ezért az ünnepkörökhöz kötődő családi napokat inkább nekik szervezik.

A húsvéti program a legsikeresebb

- Ezen családi napjaink közül minden évben a húsvéti a legsikeresebb – folytatta az igazgató. – A jó időnek köszönhetően ennek a gyönyörű barokk épületnek a füves udvarát is igénybe tudjuk venni, ott rendezzük be az állatsimogatót, amely az egyik fő vonzerejét adja a programnak. Emellett kézműves foglalkozásokkal is készültünk, valamint egy kis kamarakiállítást is összeállítottunk a néprajzi gyűjteményünk gyönyörű hímes tojásaiból és a húsvéti ünnepkörhöz kapcsoló vallási tárgyakból. Ez a tárlat a honlapunkon virtuális módon is megtekinthető.

Dr. Száraz Csilla a családi napra összeállított kamarakiállítást mutatja

Fotó: Gyuricza Ferenc

A felnőttek is élvezik

Dr. Száraz Csilla hozzátette: ez utóbbi nemcsak a családi nap idején volt megtekinthető, hanem továbbra is nyitva tartják. A hónap végéig biztosan látogatható lesz, de talán tovább is, hiszen csak a május 20-án nyíló újabb időszakos tárlatuk miatt kell majd lebontani. Az igazgató azt is elmondta: örömmel tapasztalják, hogy bár a felnőttek többnyire kísérőként jelennek meg a családi napokon, de aztán ők is bekapcsolódnak a programokba, szívesen ülnek például le kézműveskedni. A családi nap pedig arra is alkalmat kínál, hogy vendégeik megtekintsék a kiállításaikat is.