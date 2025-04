Gyere, ülj fel velünk a nosztalgiavonatra! Ilyen volt a 2010-es Color Arts fesztivál (galéria)

A Zalai Hírlap 2010. november 8-ai lapszáma tudósított az ötödik Color Arts eseményről: „A helyszín az évek folyamán többször is változott, hiszen a Color üzemcsarnoka mellett egy alkalommal már a Cantoni Köbtex is otthont adott a rendezvénynek, ami így – már csak az elérhető adottságok miatt is – mindig más és más arcát mutatja. A szervezőgárda azonban állandó, ez pedig garanciát jelent az egyenletesen magas színvonalra. – A négy évvel ezelőtti induláskor azt találtuk ki, hogy használaton kívüli épületekben megpróbáljuk kicsit más köntösbe öltöztetni a művészeti alkotásokat, hiszen legyen szó képző- vagy fotóművészetről, színházról vagy zenéről. A megszokottól eltérő környezetben mindennek más hangulata lesz – mesélte Wettstein Tamás főszervező.

Color Arts Fesztivál 2010 novemberében a HEMO-ban, Ohr Tibor fotója

Color Arts: Harcsa Veronika, Nemjuci

Két napra élettel telt hát meg a Helyőrségi Művelődési Otthon rég elhagyott épülete, melynek kongóan üres termeit a művészi kreativitás műalkotássá varázsolta, a Szabad pART Egyesület például egy nagyméretű graffitit hagyott örökül. Egy horvát fotócsoport a rendezvény két napja alatt készült fényképekből animációs filmet készített, s emellett a Göcseji Filmszemle alkotásaiból, valamint Reisenbüchler Sándor kollázsanimációiból is csemegézhetett az érdeklődő. Szombaton a Harmadik Hang Háza névre hallgató csoport egy önkénteseket is bevonó színházi performance-t mutatott be a lépcsőházban, a Bibop Café jazz-rock műsorral lepte meg a közönséget, de fellépett a Bin-Jip Harcsa Veronikával, s koncertet adott a Sting Collins és a Drugi Program seven man band, a fesztivál zárásaként pedig a Nemjuci zenekar teremtett fergeteges hangulatot.”

Az ötödik Color Arts rendezvényről készült képgalériánkba Ohr Tibor fotóiból válogattunk.