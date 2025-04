Ők óvják a legértékesebb kincseinket (galéria, videó)

A bölcsődéknek kulcsszerep jut a város jövőjében

Balaicz Zoltán polgármester a demográfiai mutatók elemzésével kezdte beszédét, rámutatva arra, hogy egy felelős városvezetésnek a jövőre is kell gondolnia. Elmondta, hogy jelenleg 55 ezren élnek a 25 évvel ezelőtt még 60–62 ezres lakosú városban. Akkor a 18 év alattiak aránya 15 százalékot, míg a 65 év felettiek aránya 12 százalékot tett ki, amely az előbbi tekintetében 12 százalékra csökkent, az utóbbi esetében pedig 25 százalékra növekedett az elmúlt időszak alatt. A következő 25 évben ez az arány tovább fog változni, így 2050-ben 65 év felettiek aránya már 35 százalék lesz. Hogyan lehet ebből kihozni a legjobbat? Mint fogalmazott, nagyobb figyelmet kell fordítani az idősekre, szüleinkre, nagyszüleinkre, hogy méltóak legyünk hozzájuk és majd hozzánk is a gyerekeink. A másik kitörési pont Zalaegerszeg még vonzóbbá tétele, vagyis hogyan tudjuk a meglévő intézményrendszert a legjobbá tenni belső tartalommal és szakmaisággal, hogy azok a vidékiek számára is hívogatók legyenek. Ebben jut kulcsszerep a bölcsődéknek, amelyek most is teljes létszámmal működnek. A jövőben sem kerülhet fenntartásuk veszélybe, mert jelenleg is nagy az igény az új férőhelyekre, szögezte le a polgármester.