Így hangolódott a húsvétra az ötven fős zalai falu közössége (galéria, videó)

Bödeháza önkormányzata és a Mesés Hetés Egyesület idén is rákészült a programra. Ahogy az 50 lélekszámú hetési település programjain már megszokhattuk, nem hiányzott az ünnepnek megfelelő dekoráció sem. A húsvéti vásár nem csak arra remek alkalom, hogy az érdeklődők válogassanak az árusok portékáiból, hanem jó alkalom a találkozásra, a húsvétra való ráhangolódásra. A kultúrpajtában árusok kínálták különféle portékáikat, a húsárútól a mézen, borokon, pékárun, kerámiákon át az ajándék- és dísztárgyakig válogathattak az érdeklődők a kínálatból. A kultúrházban emellett kézműves foglalkozás várta a gyerekeket.

Bödeháza programjai közt évek óta szerepel a húsvéti vásár, ahova visszajárnak az árusok

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Bödeháza hagyományos programja lett a húsvéti vásár

Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ünnepre nem csak készülni kell, hanem meg is kell élni. A rohanó világban ez egy jó alkalom arra, hogy megálljunk és időt szánjunk egymásra. A vásár a találkozásról, az örömről és a közösségről szól.

A virágvasárnapi programon részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki a húsvéti ünnepkör hagyományairól, illetve az egymásra való odafigyelésről is szólt. Méltatta a bödeházi eseményt is, mely alkalmat ad a közösség tagjainak és a vendégeknek is találkozásra.

A vásárt az önkormányzattal együttműködve a településen tevékenykedő Mesés Hetés Egyesület is szervezte, ami ezúttal is készült ételutalványokkal a falulakóknak, valamint tombolasorsolás is színesítette a programot. Szőkéné Csuka Edittől, a civil szervezet elnökétől megtudtuk, hogy egyesületük az eseményen a faluban található régi kódisállásos ház megújítására is gyűjtött.