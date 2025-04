Ha nem muszáj ma tankolni, várjunk holnapig, jobban járunk! Mutatjuk, merre mozdulnak az árak

Ez már sorozatban a negyedik árcsökkenés lesz, vagyis egy hét alatt mindkét üzemanyagtípusnál körülbelül harminc forintos áresés következett be. Mindez a kutaknál tapasztalt kiskereskedelmi árakban is érvényesült, a holtankoljak.hu oldal adatai alapján hétfőn a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587, a gázolajé 597 forint, ezt csökkentheti még tovább a holnapi áresés. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez átlagár, az egyes kutakon több tíz forintos különbséget is tapasztalhatnak a fogyasztók.

A benzin és a gázolaj ára is két-két forinttal csökken kedden

Fotó: Gyuricza Ferenc