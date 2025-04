Autózik? Erre számítson a hazai benzinkutakon!

Ezzel gyakorlatilag stabilizálódott a benzin és a gázolaj ára hazánkban, a megelőző időszakban ugyanis leginkább az volt a jellemző, hogy két-három naponta folyamatosan új árakkal szembesültünk az üzemanyagtöltő állomásokon. Míg márciusban emelkedett az árszínvonal, addig április elején egyre csökkent, bő egy hét alatt mintegy harminc forintos áresés következett be. Az utolsó változás kedden történt, azóta nincs módosítás az árakban, hacsak saját hatáskörükben meg nem lépik azokat az egyes benzinkutak. Egyelőre arról sincs információ, hogy a jövő hét elején lesz-e árkorrekció, bár a szakértők szerint jó eséllyel szerdán esedékes lehet egy új üzemanyagár-döntés.

Nagykanizsán és megnéztük a benzin és a gázolaj aktuális árát

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mennyibe kerül most a benzin és a gázolaj Zalában?

A holtankoljak.hu oldal adatai szerint ma, azaz nagyszombaton a 95-ös benzin literenkénti átlagára 585, a gázolajé 595 forint. A sajt tapasztalataink is nagyjából ezt mutatják, Lentiben, a Széchenyi téri MOL benzinkúton 585, illetve 597, Letenyén a 7-es főút mentén 585 és 596, míg Nagykanizsán, a 7-es főút és a Magyar utca csomópontjában lévő Orlen kúton 572 és 576 forintos árakat láttunk kiírva a totemoszlopokra. Az egyes üzemanyagtöltő állomásokon természetesen ettől jelentősen eltérő árakkal is találkozhatunk. Ugyancsak a holtankoljak.hu oldal adatai szerint szombaton Zalában a 95-ös oktánszámú benzin literjét az egyik zalaegerszegi töltőállomáson már 563, a gázolajét egy nagykanizsai szolgáltatónál 562 forintért is beszerezhetjük.