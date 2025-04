Durva változás előtt: az EU-ban betiltják a benzin- és dízelüzemű autókat

A benzin- és dízelüzemű autók kivonásának határideje vészesen közeledik, az EU pedig a "Fit for 55" névű éghajlatvédelmi tervében azt tűzte ki, hogy az új járművek éves szén-dioxid-kibocsátását nullára kell csökkenteni. Vagyis 2035-től csak tisztán elektromos, hidrogénnel vagy bioüzemanyaggal hajtott járművek kerülhetnek forgalomba az EU területén. Egy nemrégiben megjelent kutatás szerint a norvégok olyannyira komolyan vették az unió tervét, hogy már az idén, tehát 2025-től tiltják a belső égésű motorral hajtott autók forgalmazását. Az államnak már most is jelentős villanyautó-infrastruktúrája van, és az állami támogatásoknak köszönhetően a villanyautók dominálnak a piacon. Skóciában pedig 2032-től tiltják a tiszta belső égésű motorral hajtott autók értékesítését. A tervek kiterjednek a hagyományos hibrid típusokra is.

A benzin- és dízelüzemű autók kivezetéséről beszélt Moór Attila

A benzin- és dízelüzemű autók kivonása érthető lépés

A dízel- és benzinüzemű autók utáni zöld autóforradalommal minden autógyártó foglalkozik, Moór Attila szerint a célok teljesen érthetők: a klímavédelem mellett a karbonsemlegesség elérése igazán érthető terv a bolygó megvédése érdekében.

Már nem mindenki ért egyet

– Az elmúlt években rendkívül sok elektromos és hibrid hajtásláncú autó került forgalomba – mondta. – Sőt az újautó-piacon sokféle típusú ilyen személygépkocsiból lehet válogatni. Érdekes, mert kezdetben úgy tűnt, hogy nem lesz probléma, az alternatív üzemanyaggal működő autók átveszik az uralmat és teljesíthető lesz a cél. Viszont az elmúlt néhány évben alábbhagyott a lelkesedés, és úgy tűnik, hogy a szakmai szervezetek már a 2035-ös határidő felülvizsgálatát kérnék. Az alternatíva abban jelenne meg, hogy robbanómotoros autókat továbbra is lehessen forgalomba helyezni, de karbonsemleges technológiával készült környezetkímélő üzemanyagokkal. Azonban ezzel az a probléma, hogy még mindig magasak az előállítási költségek. A tesztelések folyamatosak, de úgy tűnik, hogy olyat egyelőre még nem állítottak elő, ami káros anyagot ne bocsájtana ki. Közben a nagyon kedvező árú, jó minőségű, jól eladható kínai autók tömkelege jelent meg Európában.