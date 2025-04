Ide fordulhatsz vitás ügyeiddel, ha keresed az igazadat, de nincs pénzed ügyvédre

A békéltető testület önkéntes vitarendezési fórum

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

- Miként zajlik a békéltetés?

- A békéltető testületek – a digitalizációs vívmányokat kihasználva – fő szabály szerint videokonferencia keretében hallgatják meg a feleket. A fogyasztó kérelmére lehetőség van személyes meghallgatásra is. A meghallgatások – a régiós szervezeten belül - a vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városban, a kereskedelmi és iparkamarák együttműködése körében biztosított irodákban történnek. Győrben 135, Zalaegerszegen 45, Szombathelyen 34 meghallgatást tartott a testület, ebben benne vannak a személyes, az online meghallgatások is. A vállalkozásoknak minden esetben elegendő a meghallgatáson online részt venni. Az eljárások lefolytatására írásban is lehetőség van.

Elérhetőségek:

Dr. Bagoly Beáta elnök

Győr Moson Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Telefon: +36 (96) 520-217

e-mail: [email protected] .

A videó megmutatja lépésről lépésre a békéltetés ügymenetét: