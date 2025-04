Ki nem találná, mi a legmenőbb ballagási ajándék – most megtudhatja!

Értéküket tekintve a ballagási ajándékok esetében egyfajta sorrendet próbáltunk felállítani. A Grabant Ingatlan ingatlanközvetítője, Merle Dávid több ingatlanos kollégájával egyetértésben állította: előfordult már, hogy valaki ballagásra kapott egy ingatlant, de ez ritka eset. Leginkább akkor vásárolnak lakást egy ifjúnak, ha felvételt nyer valamelyik távoli város egyetemére. A szülők ilyenkor befektetésként tekintenek az ingatlanra, mondván, jobban megéri venni, mint bérelni. Már persze, aki megteheti.

Luxuslakást nem mindenki kap ballagási ajándékként, de később ez is összejöhet

Fotó: ZH

Ballagási ajándék: autó már nem kell

Megdöbbentő, de a fiataloknak nem kell autó ajándékba. Istiván Tamás, a nagykanizsai Istiván Autó Kft. tulajdonosa elmondta: tíz évvel ezelőtt volt utoljára olyan ügyfelük, aki ballagásra kocsit vett a gyermekének. Abban az időben számoltak is a ballagások előtti hétvégéken az autóvásárlókkal.

Jogosítványuk sincsen

– Az utóbbi években azt látjuk, hogy a fiatalokat egyáltalán nem érdekli az autó – folytatta. – Olyannyira, hogy sem érettségi előtt, sem utána nem szereznek jogosítványt. Egyre több az olyan 20-25 éves lány és fiú, aki egyszerűen nem tartja fontosnak a vezetői engedély megszerzését. Nehéz ezt megérteni nekünk, de manapság ez a trend.

Egyetlen gyártó a befutó

Ha már a trendeknél tartunk, akkor az értékek és a népszerűség sorrendjében az okostelefonok következnek. Nem is akármilyenekre vágynak a fiatalok, manapság nem kérdés: az iPhone a legmenőbb márka. Radics Arnold, a Mobilbarlang tulajdonosa ezt megerősítette.

Az egyik legmenőbb ballagási ajándék még mindig az okostelefon. A választékból Radics Arnold mutatott néhány verziót

Fotó: Benedek Bálint

Csúcstelefon azért nem kell

– Az iPhone okostelefonok úgynevezett középső szériáit kedveli a középiskolás korosztály – mondta. – Talán azért is, mert a 100 és 200 ezer forint közötti kategóriába tartoznak. Az iPhone 13 és 14-es típusai ide sorolhatók. Úgy tűnik, a ballagási pénz körülbelül ennyire elegendő. Természetesen vannak olyanok is, akik a csúcskategóriát keresik, bár a jól tájékozottak tudják: azon készülékek ára a 700 ezer (!) forintot is elérheti. Szintén az amerikai gyártó IPad és Apple MacBook gépeit is keresik, bár ezeket leginkább a továbbtanulásnál használják a diákok.