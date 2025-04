Csokorba kötött készpénzt vagy fesztiválbelépőt kapnak szüleiktől a ballagó diákok

A ballagások elengedhetetlen kelléke a virág, amiből a szálasak éppúgy kedveltek, mint a csokrok. Nagykanizsán a Thury-téren, a DávidEszti virágüzletben a tulajdonos-névadóval, Dávid Eszterrel beszélgettünk. Ilyenkor érthetően nagy a forgalom, de szerencsére az árak nem szállnak el, persze kicsit, mintegy 10 százalékkal emelkednek. Elmondta: a ballagást követi május első vasárnapján az anyák napja, amire ugyancsak fel kellett készülni.

Dávid Eszter virágkötő szinte elveszik a ballagásra érkezett virágok között.

Fotó: ZH

Ballagás: az egzotikus virágok a legdrágábbak

– Az egzotikus virágok mindig a legdrágábbak – fogalmazott. – Ilyen a rákollóvirág (heliconia), az édeni virág, vagyis a protea, a papagájvirág (strelitzia), az ananász és a flamingó, amelyek ára szálanként 3500 és 5500 forint körül mozog. Ezen kívül vannak szép rózsák, amelyek ára a fajtájától és a hosszúságától is függ, 900 és 1500 forint között szálanként. A legolcsóbb virágok 600 és 1000 forint között kaphatók, ezek között van például az inkaliliom, a minigerbera, a frézia, a boglárka és a tátika.

Huncut ajándékok csokorba kötve

A ballagóknak gyakran kérnek a rokonok csokoládéból, pénzből, plüssfigurákból és egyéb érdekességekből selyemvirágokkal kötött csokrokat is. Ebben már a porrogi Sztár Virágműhely virágkötője, Ritecz Melinda volt a segítségünkre. Elmondta: az emberek fantáziájának semmi sem szab határt, legutóbb például csokoládékból, féldecis szeszes üvegekből és sorsjegyekből kötött ballagási csokrot.

Ballagásra selyemvirággal kötött készpénz egy csokorban. Népszerű ajándék

Fotó: ZH

Tízezrek és plüssök

– Zala és Somogy vármegye minden ballagására visznek a rokonok, barátok és ismerősök csokrot virágból és akár ötletes díszeket selyemvirágból – tette hozzá. – Az extrábbakért akár 10 ezer forintot is kifizetnek, sőt előfordult olyan, hogy készpénzt kötöttem bele a csokorba. A szerényebb címletű bankjegyeken kívül akár 20 ezresek is lehetnek benne, ha a megrendelő úgy kívánja. Szintén népszerűek a kizárólag plüssfigurákat tartalmazó csokrok, amelyekbe az élőnél valamivel olcsóbb selyemvirág kerül. Az utóbbi csokor akár 5500 forint is lehet.

Csak le ne olvadjon a smink!

A ballagó hölgyek nagy hangsúlyt fektetnek a megjelenésre, ezért elengedhetetlen a tartós smink. A nagykanizsai Szokol Kata kozmetikai szakoktató elmondta: a kiválóan előkészített, hidratált arcbőrre kerül a sminkalap (primer), majd egy visszafogott smink, ami 6000 forintba kerül. Ugyanilyen alapokra kerülhet erős, intenzívebb smink is, akár alkalmi műszempillasorral is. Utóbbi 9 és 12 ezer forintba kerülhet, ennél drágább smink is létezik persze, de az már esküvőre készül. A ballagásokra meleg időjárást jósolnak, ezért az összes készülő sminket speciális kozmetikumokkal fixálni kell, hogy ne okozzon problémát.