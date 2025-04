Beindul az évad Keszthelyen!

A Balatoni Évadnyitóval indul a tavaszi pezsgés Keszthelyen, ahol koncertek, családi programok és kulturális események várják a látogatókat májusban, a részletekről sajtótájékoztató tartottak a Balaton Színházban.

Balatoni Évadnyitóval indul a tavaszi pezsgés Keszthelyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Fesztiválszezon start – Balatoni Évadnyitó négy napon át

– Május elsején indul a szezon! Egy négynapos, színes programsorozattal készülünk, amelyben minden korosztály megtalálja a kedvencét – mondta Major Katalin, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatóhelyettese. A Balatoni Évadnyitó zenei kínálata bővelkedik stílusokban: a világzene, népzene, retro és surf rock mellett buli és rockzene is felcsendül majd.

A fellépők sorát a Cimbaliband és a díva, Herczku Ágnes nyitja május 1-jén, a Queen-rajongók pedig a Crazy Little Queen Tribute Band produkcióját élvezhetik másnap. A retró szerelmeseinek a Mohikán zenekar hoz Republic-ihlette nosztalgiát május 3-án. Végül a The Keyman surf rock zenéje zárja a sort május 4-én – helyi fellépőkkel kiegészülve, mint az Airflow, a Néhai Bárány, Boombatucada és Héliosz. Emellett rendhagyó események is színesítik a programot: lesz világítótorony-építés és interaktív bemutató a Keszthelyi Yacht Kikötő szervezésében.

A gyerekekre is gondoltak! Május 25-én egész napos Városi Gyereknap vár mindenkit a Balaton-parton. Lesz bohócműsor, játékos vetélkedők, pecsétgyűjtő játék a vízimentők csapatával, Fanyűvő játszópark, villogós autók – minden, ami egy tökéletes gyereknaphoz kell. Külön öröm, hogy a 14 év alatti gyerekek egy alkalommal ingyenesen felülhetnek az óriáskerékre.

Zalai muzsikusok ünnepe: Goldmark-emlékkoncert a város szívében

– Több mint egy évtizede fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy Zala vármegye zenészeiből szimfonikus zenekart hozzunk létre – mondta Tóth László, a Goldmark-emlékkoncert zongoraművésze. A május 9-i eseményen a Zala Szimfonikus Zenekar lép fel, amely zenetanárokból és gyakorló zenészekből áll, a megye különböző településeiről.

– A zenekar célja nemcsak a minőségi muzsikálás, hanem a tudás szinten tartása, a közösségépítés, és nem utolsósorban a tanítványok inspirálása is – tette hozzá Tóth László. A koncerten Goldmark, Grieg, Schubert és Ibsen drámájára komponált művek csendülnek fel – mindez élő példája annak, hogyan születhet időtálló érték egy lelkes közösségből.