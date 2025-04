Sebességkorlátozás, sávlezárás, terelés, torlódás – ezek várnak ránk az autópályán

Pedig még jóval előtte járunk a nyári szezonnak, amikor az igazán nagy forgalom várható a fővárost a horvát határral összekötő M7-es autópálya közel 250 kilométeres szakaszain. Ismerőseink beszámolója, illetve a saját tapasztalataink alapján egyaránt állítjuk: akár Budapest felé tartunk a sztrádán, akár hazafelé autózunk, már most is olyan torlódások alakulhatnak ki, amelyek alaposan megnövelik a menetidőt.

Sávlezárás, terelés az autópálya felújítása miatt. A munkálatok okán számos helyen alakulhat ki torlódás

Fotó: Gyuricza Ferenc

Húsz helyszínen zajlik az M7-es autópálya felújítása

A felújítások persze elkerülhetetlenek, ám miután azok számos helyen egyszerre kezdődtek el, valamint egymással párhuzamosan zajlanak, ezért akár rémálommá is válhat a közlekedés. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatója szerint az M7-es autópálya márciusban megkezdett felújítása jelenleg húsz helyszínen zajlik, igaz, ebbe belefoglaltatik néhány pihenőhely is, ami közvetlenül nem gátolja a közlekedést. Ezek befejezése különböző időpontokban várható, vannak olyan szakaszok, ahol már néhány napon belül zavartalanul autózhatunk, de akadnak olyanok is, ahol egészen a 2025-ös év végéig elhúzódnak a munkálatok.

Zalában három helyen dolgoznak

Zalában három helyen dolgoznak. Ha Letenyétől, a horvát-magyar határtól indulunk a főváros felé, akkor először a 233-as és 227-es kilométerszelvények között kell korlátozásra számítanunk. A közlekedés itt mindkét irányban egy-egy forgalmi sávra szűkül, azaz irányonként csak egy sáv járható. Az érintett szakaszon 80 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben. A következő helyszín a zalakomári pihenő, ahova az annak várhatóan június 16-ig tartó felújítása alatt csak személygépkocsival hajthatunk be. A harmadik zalai helyszín a 193-as és 189-es kilométerszelvények közötti szakasz, itt az országhatár felé vezető oldalon a belső sáv zárása mellett zajlik az útépítés. Fontos információ lehet még a Zalából a fővárosba tartók számára, hogy az autópálya somogyi szakaszán, a holládi csomópontban is dolgoznak, ezért ott a gyorsforgalmi út főváros felé tartó oldalára nem lehet felhajtani. Az errefelé közlekedőknek a 7-es úton kell továbbhaladniuk egészen a balatonszentgyörgyi csomópontig, s csak ott tudnak a sztrádára csatlakozni.