„Nekünk, magyaroknak ennél több kell ahhoz, hogy pánikba essünk”...

A híradások szerint az üzemzavar déltájban keletkezett. A spanyol kormány közleménye ennél is pontosabb: az ország energiahálózata 12 óra 33 perckor alig öt másodperc alatt 15 gigawattnyi kapacitást vesztett el, ami a teljes energiaigényének 60 százalékát jelentette. Az áramkimaradás megbénította a közlekedést, leállította a metrókat, megszakította a mobilhálózatokat, és az ATM-ek sem működtek. A boltok jelentős része nem zárhatott be, mert nem tudták leereszteni az elektromos redőnyöket. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy az áramszünet miatt mindenki a lehető leggyorsabban menjen haza, ám ez is nehézségeket okozott, hiszen az elektromos autók töltése szintén problémába ütközött. A helyzetet tovább nehezítette, hogy éjszaka több lakóparkban betörő- és autófeltörő bandák jelentek meg, illetve az áramkimaradás közvetve emberek halálát is okozta.

Tömeg a malagai María Zambrano pályaudvar bejáratánál az áramszünet idején

Forrás: Shutterstock

Nem alakult ki pánikhangulat

A Spanyolországban kialakult helyzet kapcsán próbáltuk felvenni a kapcsolatot a zalaegerszegi származású, de már hosszú ideje Andalúziában élő Horváth Györggyel, aki keddről szerdára virradó éjszaka válaszolt kérdéseinkre. Mint mondotta: ahol ő tartózkodik, ott nem alakult ki pánikhangulat, és semmi különös esetről nem tud beszámolni, de azt megerősítette, hogy az ország életét alaposan felforgatta az áramszünet.

Gyakran előfordul áramszünet

- Nálunk is délben ment el és este kilenckor jött vissza az áram – részletezte. – Az emberek eleinte nem is pánikoltak, hiszen errefelé előfordul az ilyesmi, körülbelül havonta vannak fél-, vagy akár egy órás áramszünetek is. Mivel este fél 10-ig világos van, ez nem borítja fel az életet. Most azonban hosszabb ideig tartott, ezért az üzletek bezártak, s mindenki hazament, illetve otthon maradt. A Spanyolországban élő emberek nyolcvan százaléka ugyanis nem tart magánál készpénzt, áramszolgáltatás nélkül pedig kártyával nem lehetett fizetni.

Az utcák kiürültek

Horváth György rögtön hozzátette, ha valaki beragadt a liftbe, vagy a földalattiban maradt áram nélkül, az nyilván másként élte meg a történteket, s persze a közlekedés sem volt egyszerű jelzőlámpák nélkül. A férfi szerint a hétfőn kialakult helyzet egy kicsit a Covid-időket idézte. Az utcák kiürültek, a közterek kihaltnak tűntek és csendesek voltak, ami Spanyolországban elég szokatlan jelenség.