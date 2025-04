Új építésű társasházi lakást is kínálnak Nagykanizsán – tippeljen mennyiért?

Merle Dávid az ingatlan.hu és a jofogas.hu internetes portálok albérletkínálatát nézte végig. E szerint a 42500 fős Nagykanizsa belterületén jelenleg 22 darab lakást kínálnak kiadásra, ami a szakember szerint kevésnek mondható, hiszen általában 30 albérletet lehet találni a piacon. Viszont úgy érzi: elérkezhetett az albérletek aranykora. A pályakezdő fiatalok, akiknél nincs támogató szülői háttér, nem szívesen vesznek fel hitelt, mert pontosan tudják, hogy szinte egész életükben "nyöghetik" a részleteket. Egyszóval sokan akár az állandó lakhatásukat is elképzelnék albérletben.

Nem éppen jó kondíciójú albérlet, konvektorral, viszont a legolcsóbb kategóriában

Fotó: ZH

Albérlet: csak konvektoros ne legyen

– Az albérlők nem nagyon szeretik a konvektoros és az udvari lakásokat, de azokat sem, amiben régi bútorok vannak – mondta. – Általában bútorozottat keresnek, ritka az olyan ember, aki teljes berendezéssel rendelkezik. Nagykanizsán szinte mindegyik városrészben lehet találni kiváló adottságokkal rendelkező albérleteket, nyilván kevesen választják a Csengery utca végét. Kedveltek az emeletes, rendezett házban lévő ingatlanok, a lépcsőház állapotára is figyelnek, a tisztaságra. Viszont szerencsére Nagykanizsa ebben a tekintetben kihúzhatja magát, hiszen a lakóközösségek többsége karbantartott közösségi tereket használ.

Merle Dávid szerint az albérletpiac átalakulóban van

Fotó: Benedek Bálint

Melyik a legolcsóbb albérlet?

Merle Dávid szerint 50 ezer forintért nem lehet albérletet találni, talán csak rokoni szálak miatt lágyul meg a bérbeadók szíve. Az olcsónak mondható lakás 65 és 70 ezer forint között mozog. Utóbbiak jellemzően nappali, plusz egy szobás felújításra szoruló, vagy régi, de még szép állapotú ingatlanok. Jelenleg egy 70 ezer forintos a legolcsóbb Nagykanizsán, ami egy földszinti közepes állapotú, mintegy 50 négyzetméteres lakás. Az udvari lakások között is van különbség. Ha 2-3 szomszéd van, akkor jó lehet, viszont, ahol már akár 8 ingatlan van egy helyen, ott lehetnek konfliktusok. Viszont ennek ellenkezőjére is van példa Nagykanizsán, ahol még az egyik ingatlanhoz kiskert is jár, ami manapság nagy érték.

Egy trendi konyha, amiért érdemes több bérleti díjat fizetni

Fotó: ZH

Új építésű társasházban is kínálnak albérletet

– Van köztes megoldás is, ami 100-150 ezer forint között mozog, ami nappali és plusz egy, vagy két szobás lakás a családoknak – tette hozzá az ingatlanközvetítő. – Ott már az energetikailag és esztétikailag is jobb körülményeket kínálnak, műanyag nyílászárókkal, s akár cirkófűtéssel. A legdrágább kategória esetében 150 és 250 ezer forintos havi díjra kell számítani. Nagykanizsán jelenleg az Ady utcában, tehát a belvárosban egy teljesen új építésű társasházban 220 ezer forintba kerül a második emeleti lakás. Nappali és plusz két szoba, modern, teljesen berendezett. Most sokan felkaphatják a fejüket, hogy Nagykanizsán el lehet kérni ennyi pénzt havonta. Bizony el, mert vannak olyan bérlők, akiknek fontos a kényelem, az új építésű ház minden előnyével együtt.