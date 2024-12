Erről Székedli Bertold fesztiváligazgató, a szervező Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a zalaegerszegi rendezvény Nyugat-Magyarország legnépszerűbb sörfesztiválja, amelynek hagyományosan a sportcsarnok és a pláza közötti tér ad helyet. A zenei és kulturális programok mellett kézműves és import sörök sokasága, valamint változatos gasztronómiai kínálat várja a résztvevőket a Zalaegerszegi Sörfesztiválon.

A heavy metal műfajának hazai legendája, az Ossian is visszatér a Zalaegerszegi Sörfesztiválra. Fotó: Gyuricza Ferenc

A legnagyobb hazai sztárok közül válogattak

- Az elmúlt hetek szervezőmunkájának eredményeként a napokban véglegesedett a május 2-án kezdődő fesztivál programja, s egy fellépő kivételével be is jelenthetjük a közreműködő előadókat – folytatta Székedli Bertold. – A zenei kínálat összeállításánál ezúttal is arra törekedtünk, hogy a legnagyobb hazai sztárok közül hívjunk meg néhányat Zalaegerszegre, illetve a fiatalabb közönség kedvéért olyan előadóknak is helyet biztosítunk, akik annak a korosztálynak a zenei ízlésvilágához állnak közelebb, s várhatóan a közeljövőben emelkednek az élvonal tagjai közé.

Először lép fel a Zalaegerszegi Sörfesztiválon a Halott Pénz

Ennek megfelelően fesztivál nyitónapján a Zalaegerszegi Sörfesztiválon először szereplő Halott Pénz lesz a főzenekar. A húszéves jubileumát tavaly ünneplő zenekar előtt Fehér Krisztián lép fel, aki az X-Faktor döntőseként hamar belopta magát a fiatalok szívébe, slágerdalai pedig sorba vezetik a videós listákat. Ugyancsak pénteken lesz még a fesztivál vendége Dr. BRS is. A szombati napon egy olyan produkció érkezik Zalaegerszegre, amely az egyik legnépszerűbb férfi előadó köré épült. Ennek a zenekarnak a közeljövőben lesz még egy budapesti arénakoncertje, a velük kötött megállapodás értelmében a nevüket csak azt követően hozhatják nyilvánosságra. Székedli Bertold azt viszont elmondhatta, hogy a szombati nyitó produkció Kkevin, a Z-generáció egyik legmeghatározóbb hazai rap előadója lesz, míg zárásként Lotfi Begi szórakoztatja a közönséget.

A heavy metal műfajának hazai legendája

Vasárnap a Zalaegerszegen korábban még sosem járt, kétszeres Petőfi Zenei-díjas 4S Street és a hazai heavy metal legenda, az Ossian ad koncertet a fesztiválon. A fesztiváligazgató azt is hozzátette: bérletek korlátozott számban már kaphatóak a fesztiválra. A jegyárakon nem változtattak, azok továbbra is nagyon barátiak, bőven alatta maradnak a piaci árnak.