Amíg Lontai Léna elmondta, hogy otthon és az iskola falai között is megvalósulhat a zaklatás, akár verbális bántalmazás vagy fizikai bántalmazás formájában, a zalaegerszegi általános iskolai osztály szinte lélegzetvisszafojtva figyelt.

A zaklatás traumáját feldolgozó könyvtári beszélgetés után Lontai Léna és Jasztrab Istvánné az író könyveivel a zalaegerszegi Apáczai könyvtárban.

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Te is átélted már, hogy csúfoltak, gúnyoltak, beszóltak a súlyod, a magasságod, az öltözéked, a hajad miatt, egyáltalán, bármiért? Mit tettél, mit tehetsz ellene, hogyan védheted meg magad? A diákok szituációs játékot is kaptak, az iskolai jelenetben förmedt gyerek a másikra, az otthoni helyzet pedig a szülőt mutatta, ahogy a rossz jegy miatt durván leszólta a saját gyerekét.

Lontai Léna a zalaegerszegi gyerekek között a zaklatás témájú foglalkozáson

Fotó: Apáczai-tagkönyvtár

Lontai Léna eközben látta meg az egyik résztvevő reakcióját, de mindannyian érzékeltük, valami nagyon betalált. A kísérő tanár is jelezte, az iskolában nemrég történt ilyesmi.

A megoldások, stratégiák mellett a tizenévesek arról is hallhattak, hogy a bántalmazó valószínűleg maga is sérült, vagy bántalmazott. Sérelmeit torolja meg a gyengébbnek hitt embertársain, fölényre, uralomra törekszik, mi több, saját kisebbrendűségi érzését kompenzálja. Sok esetben felnőtt mintát másolnak, hallhatták a résztvevő tanulók.

Zaklatás otthon, iskolában, bárhol

A netán verbális vagy fizikai bántalmazásban hosszú ideje érintett tizenévesek valószínűleg nehezen hitték, el hogy nem kell félni. Kérjenek segítséget felnőttektől, álljanak ki magukért, mondják el a rossz érzéseiket, javasolta Lontai Léna, aki a Könnyező liliomok, a Sebzett pillangó, a Magányos cédrus, a Gyilkos nárcisz című könyveiben hasonló, megtörtént eseteket dolgoz fel regényes módon. Nem megoldás a harag, a bosszú, az indulat. Ha bántanak, a nyugalom, a megbeszélés célravezető lehet. Számíthatunk arra, hogy a bántalmazó megunja, feladja céljait.

Nem gyávaság, ha elmegyek, elszaladok? Nem árulkodás, ha felnőtt, szülő, tanár segítségét kérem? Nem lesz rosszabb a helyzet?

Az író biztatta a gyerekeket, ne érezzék magukat gyávának, még saját bántalmazó szüleik ellen is kérhetnek segítséget, törvények védik a gyerekeket. A szülőnek is lehet problémája, ezért a bántalmazóval magával is beszélni kell. Értékes ember vagy, ezt sose felejtsd, hangsúlyozta Lontai Léna.