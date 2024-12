A Zaol-podcastban minderről prof. Gyuricza Csaba, a MATE rektora, dr. Bujdosó Zoltán, a MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet igazgatója és dr. Szabó Péter, a Georgikon főigazgató-helyettese, az agroturizmus tanszék vezetője beszél. A legfontosabb hír talán az: jövő ősszel újraindul a turizmus-vendéglátás szak a Georgikonon, de az is elhangzott: Keszthely gazdaságának legfőbb motorja a turizmus, ugyanakkor Zala vármegye élen jár az agráriumban is, s e kettőt kapcsolja össze az agroturizmus tanszék.

A sajtótájékoztatón azt is bejelentették: újraindul a turizmus-vendéglátás szak, képünkön (b-j) Rétvári Róbert, a vármegyei közgyűlés alelnöke, dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere, Nagy Bálint országgyűlési képviselő, prof. Gyuricza Csaba, dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója és dr. Bujdosó Zoltán

Újraindul a turizmus-vendéglátás szak

– Folyamatosan vizsgáljuk a piaci igényeket és azokhoz igazítjuk a képzési kínálatunkat. Ezért alapítottuk az agroturizmus tanszéket s indítjuk újra a turizmus-vendéglátás szakot, amellyel az ország egyik leggyakorlatorientáltabb képzése valósul meg, a térség turisztikai vállalkozásainak bevonásával – mondta el prof. Gyuricza Csaba.

A Balaton egyeteme

Azt is bejelentette, a közeljövőben mindez tovább bővül vidéki, természeti és borturizmus, egészségturizmus, valamint turizmusfejlesztés és térségi menedzsment specializációkkal. „Célunk, hogy a jövőben a Balaton egyetemeként jelenjünk meg, amelynek alappillére az 1797-ben alapított Georgikon campus”, szögezte le a rektor.

Újraindul a turizmus-vendéglátás szak, s megalakult az agroturizmus tanszék, a sajtótájékoztatón (b-j) dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere, Rétvári Róbert, a vármegyei közgyűlés alelnöke, prof. Gyuricza Csaba, Nagy Bálint országgyűlési képviselő, dr. Bujdosó Zoltán és dr. Szabó Péter

Jövő, a Balaton mellett

Dr. Bujdosó Zoltán kiemelte, reményeik szerint csökkenthető az itt végzett szakemberekkel a turizmusra országszerte jellemző szakemberhiány, és az ide jelentkezők hosszú távon is a Balaton mellett élve képzelik el a jövőjüket.

Tudományos műhely

Szabó Péter a Georgikon főigazgató-helyettese, az agroturizmus tanszék vezetője arról is beszélt: szakirányú továbbképzések indítását is tervezik, s felnőttképzések is lesznek, például lovas-, vitorlásturizmus, vidékfejlesztés, vidéki szálláshelyek üzemeltetése s a házi növénytermesztés. Tudományos műhelyként pedig számos olyan kutatással foglalkoznak, amelyek a turisztika területét érintik.

A Kolping Hotellel is együttműködési megállapodást kötött az agráregyetem, b-j Baldauf Csaba igazgató és prof. Gyuricza Csaba