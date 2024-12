A polgármester ünnepi beszédében többek közt kiemelte: felgyorsult világunkban különösen fontos, hogy figyeljünk a környezetünkben élő szépkorúakra, továbbá a következő nemzedékeknek is példát mutatva segítsünk rajtuk. Mindemellett szólt arról is, hogy a szombati rendezvény példás összefogás eredményeként valósult meg, amely a helyi közösség erejét tükrözi.

Cseresnyés Péter (balról), Gergály Szabolcs, Médli Lajos, Poszavecz Istvánné és Pácsonyi Imre a szepetneki szépkorúak ünnepét

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ünnepelteket Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke, egyben Zala Vármegye Idősügyi Tanácsának elnöke is köszöntötte. Úgy fogalmazott: az érzi át az idős korúak sorsát és élethelyzetét – amit a nehezebbé vált mozgás mellett gyakran magány is sújt – aki empátiával és beleélő képességgel rendelkezik, azaz a szívében szeretet, a szemében pedig figyelem lakozik. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is szólt a jelenlévőkhöz. Idézetekkel alátámasztva arról beszélt, hogy az idős korúak olyan tudás és életbölcsességgel birtokában vannak, amely az évtizedek megtapasztalásával alakult ki, s amely generációról generációra továbbszállva hozzájárult ahhoz, hogy identitásunkat is megőrizzük.

Cseresnyés Péter (balról) és Pácsonyi Imre köszöntik a szépkorúak ünnepén jelenlévő legidősebb szepetnekieket, Médli Lajost és Poszavecz Istvánnét

Fotó: Gyuricza Ferenc

A meghívott vendégeket Gergály Szabolcs polgármester köszöntötte

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ünnepségen a polgármester megemlítette, hogy a település legidősebb lakója a 94 éves Szabó Ferenc Gyula, majd külön köszöntötték a jelel lévő legidősebbeket, a szintén 94 éves Poszavecz Istvánnét és a 92 éves Médli Lajost.