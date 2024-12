Bodó Tamás elmondta: néhány nappal karácsony előtt indul, ha Isten is úgy akarja és amennyiben sikerül telepakolni megint a dobozos teherautót segélyszállítmányokkal. Talán az eddigi legnehezebb útja lesz csupa kérdőjellel, de ezúttal is Isten lesz a navigátora. Bízik benne, hogy újra sok kárpátaljai nélkülözőnek sikerül mosolyt csalni az arcára a segítők jóvoltából, mondta Bodó Tamás.

A homokkomáromi Bodó Tamás ismét segélyszállítmányt visz az ukrán határ mellett élő szegényeknek

Fotó: Szakony Attila

Segélyszállítmány: a szegényekre költi

– Most is a saját költségvetésemből fedezem az utat, ám a megemelkedett üzemanyagárak miatt szeretnék további anyagi hozzájárulást kérni – mondta Bodó Tamás. – A fennmaradó pénzből pedig a helyszínen tűzifát vásárolnék a szegényeknek, hiszen a tél az idén is keménynek ígérkezik. Nagy szükség lenne még gyerek- és felnőttpelenkára, tartós élelmiszerekre, tisztító és tisztálkodási szerekre, vitaminokra, illetve gyerek és felnőtt kerékpárra, mosógépre és centrifugára. Épp azért, hogy ezek beférjenek, ruhát nem szállítok.

December 15-ig fogadja az adományokat

Bodó Tamás december 15-ig a Piarista-iskolába várja az adományokat és a személyes Facebook-oldalán is lehet jelentkezni, aki esetleg pénzzel segíteni az útját.