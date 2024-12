Már hatvanéves volt, amikor rábeszélték, vegyen részt egy fegyveres erők szervezte lövészversenyen. Harmadik lett a kategóriájában. Annyira megtetszett neki ez a sport, hogy komoly edzésekbe, fegyverbeszerzésbe kezdett.

Ma van egy forgótáras sportpisztolya, (közismertebb nevén Colt)

egy Walther GSP 0.22-es, 6 mm-es sportpisztolya,

egy Walther márkájú légpisztolya.

Megbízható fegyverekre volt szükség

– Ahhoz, hogy az ember igazán jó eredményeket érjen el, megbízható fegyverek kellenek, s ezek azok. Úgy 450 igazán jó szenior versenyző van az országban, s közöttük 2011-ben országos bajnokságot nyertem, azóta is ott vagyok eredményeimmel a második-harmadik helyen. Egész pontosan 2008 óta lövök, edző nélkül kezdtem el a lövészsportot és mindmáig úgy is folytattam. 2024-ig megnyertem a regionális kupa mindhárom pisztolyszámát, ezek: sportpisztoly 25 méter, központi gyújtású pisztoly 25 méter és a légpisztoly számokat. Tizenkét országos egyéni bajnok címem van és egyet csapatban is szereztem. Van kilenc második helyem és nyolc harmadik helyezésem is 2024-ig, mely idő alatt csak pisztoly- és lőszerhiba miatt nem voltam dobogón - sorolja Pál. Azt is elmeséli, olyannal is megpróbálkozott 2017-ben, amire az országban eddig nem volt példa, mind a három pisztolyszám megnyerésével az országos bajnokságon. Ahogy elmondta, iszonyatos edzésbe kezdett, amivel megterhelte az egészségét, gerincproblémái lettek, ezeket közben orvosolni kellett. A második és harmadik verseny között esett át gerincműtéten, Szombathelyen, s ezt követően a harmadik versenyt is megnyerte, ami eddig senkinek sem sikerült a korosztályában.

Két országos bajnokságért kapott serlegek előtt a legmodernebb légpisztoly

Fotó: Győrffy István

- Egy másik sikeres próbálkozást azzal kezdenék, hogy nincs edzői minősítésem, de Góra Balázs klubelnökünk jóváhagyásával szabad kezet kaptam egy női sportlövő csapat felkészítésére. 2021 februárjában kezdtem el a hölgyekkel foglalkozni, s szeptemberben ez a csapat, melynek az egyik tagja akkor kezdett el lőni, országos bajnok lett. Aztán egyikük keze eltörött, másikuk szülés előtt áll, s a társaság e két tag kiválásával sajnos felbomlott. Közben az én, illetve a családom élete sem alakult jól. Borzasztó csapások értek az elmúlt öt évben. Előbb elvesztettem a húgomat, majd a nővéremet, három éve a feleségemet, az idén pedig a fiamat is. Tartom magam, pedig én is szenvedtem, még volt koronavírus-védettségem, de beadtak egy újabb védőoltást, ami után teljesen megsüketültem. Rá egy évre megint kiírtak koronavírus-védőoltásra, megkérdeztem az orvosomat, hogy mi legyen, ő azt mondta, próbáljuk meg. Láss csodát, az egyik fülemre ötven százalékban, a másikra pedig hetven százalékban visszajött a hallásom, miután beoltottak – meséli személyes történeteit.