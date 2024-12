Magyarországon a jogszabályok továbbra is megengedően rendelkeznek a gumiabroncsok használatáról, így a környező országok többségével szemben nálunk a zordabb időjárási körülmények között sem kötelező a téli gumi használata. A KRESZ csupán azt írja elő, hogy a jármű vezetője elindulása előtt a kormány- és a fékberendezés, valamint a világító- és fényjelző berendezések mellett a gumiabroncsok állapotát is köteles ellenőrizni. Ezek alapján Magyarországon akár nyári gumival is közlekedhetünk téli útviszonyok mellett, ám a tapasztalatok azt mutatják, egyre kevesebb az ilyen autós, ma már a legtöbben használják a téli, vagy az úgynevezett négyévszakos abroncsokat. Az viszont kérdés, hogy utóbbiak teljes mértékben alkalmasak-e a biztonságos közlekedésre, ennek próbáltunk utánajárni zalai szakértők megkérdezésével.

Ostrom János négyévszakos gumiabroncsot mutat. A futófelületének kiképzése nem azonos a téli gumiéval

Fotó: Gyuricza Ferenc

Sokan érdeklődnek a négyévszakos gumi iránt

Ostrom János, a zalalövői Ostrom Gumiszerviz tulajdonosa azt mondja, viszonylag sokan érdeklődnek náluk a négyévszakos gumik iránt, de csak azoknak a járműtulajdonosoknak ajánlják, akik kevesebbet autóznak, s nem túl nagy teljesítményűek a gépkocsijaik. Azok számára, akik többnyire csak egy adott településen belül közlekednek, vagy rövid távokat tesznek meg. Akik számára is ideális, akik viszonylag ritkábban használják a járműveiket, de vannak olyan sofőrök is, akiket inkább lebeszélnek róla.

- A négyévszakos gumit arra találták ki, hogy elvileg minden időjárási körülmény között használható legyen – magyarázza Ostrom János. – Ez azonban túl általános kategória, hiszen minden körülményt nem tud lemodellezni. Egy városi vagy utcai terepjáró tulajdonosának, aki azzal jár a munkahelyére, vagy adott településen belül bevásárolni, tökéletes. Olyan terepjáróra viszont, amit a tulajdonosa valóban terepen használ, nem ajánlanánk, mint ahogy annak sem javasoljuk, aki gyakran jár külföldre, vagy országszerte nagyobb távolságokat tesz meg.

A szakember hozzáteszi, nagyobb teljesítményű, 150-200, vagy akár annál nagyobb lóerős autókat szintén célszerűbb téli gumival ellátni, hiszen a futóművek azoknál már nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, egy négyévszakos gumi tapadása pedig – ahogy a nyáriéval, úgy – a téliével sem egyezik meg.