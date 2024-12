Zala vármegyében 33 690 kilogramm búzát ajánlott fel 226 gazdálkodó, amelyet 7 gyűjtőponton adtak le. A tüskeszentpéteri malomban őrölték meg, amelyből 18 190 kiló liszt lesz. Ezt a mennyiséget 32 zalai intézményhez juttatták el. Ezeket az adatokat Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke ismertette az ünnepségen, méltatva, hogy a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program már az egész diaszpórában összefogja a magyarságot.

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program adományozó ünnepségén balról Gecse Péter, Jakab István és Süle Katalin, valamint Ruisz Cecília, a Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesületének vezetője

Fotó: Pezzetta Umberto

Magyarok kenyere: a programot kibővítették ösztöndíjjal

Jakab István köszönetét fejezte ki a zalai gazdáknak, akik felajánlották a búzát, a beszállítóknak, a gyűjtőpontokon dolgozóknak, továbbá a tüskeszentpéteri malomnak, ahol idén is megőrölték a búzát, és helyt adtak a búzaszentelés ünnepének is. Mint fogalmazott, ebben a nagyon zaklatott világban számukra természetes cselekedet az egymásra figyelés, az egymás segítése, és a hagyomány tisztelete, amelynek az az üzenetértéke: „igen, emberek vagyunk.” Beszélt arról is, hogy a programban idén 25 kárpátaljai diáknak biztosítottak ösztöndíjat tanulmányaik folytatásához, mind olyan családnak, ahol az édesapa a fronton vesztette életét. Jövőre 50 fiatalt kívánnak így segíteni.