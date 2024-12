Az elkészült kenőmájasok sorakoznak a hűtőben

Fotó: Szakony Attila

A laktózérzékenyekre is gondoltak

– Ezek szezonális termékek, például a parasztmájast június végétől augusztus végéig nem gyártjuk, nincs is rá kereslet – mesélte. – Kenőmájasból minimális mennyiséget értékesítünk nyáron. Az őszi, illetve téli időszakban a kenőmájasból heti mintegy 100 rúd fogy el, a parasztmájasból 40-50 szál. Főként a saját üzleteinkben forgalmazzuk, ám a viszonteladókhoz is kerül kisebb mennyiség. A kenőmájas alapvetően kedvelt áru, de főleg ilyenkor, télen keresik. A laktózérzékenyek például a parasztmájast választják, ugyanis abban nincsen tej, így számukra is van választási lehetőség.