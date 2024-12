Sajnos az élet rákényszerített bennünket, hogy a parkolási anomáliák után a közlekedésben tapasztalt kirívó eseteket is megosszuk olvasóinkkal. Történt ugyanis, hogy kedden Nagykanizsán az Alsótemplom előtti park sétányának járdáján keresztülhajtott egy terepjáró utánfutót húzva maga után. Az egyik, szabályosan ott sétáló idős hölgy is értetlenül nézte, hogy mit keres egy autó a parkban. Nem csoda, hiszen a Zárda utcába autóval is be lehet hajtani.

Autó a parkban, de vajon miért?

Fotó: Szakony Attila