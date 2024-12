A vasárnapi programot az első adventi gyertyagyújtó ünnepséggel kötötték össze, így azon részt vett Bognár István plébános is, aki a karácsonyvárás időszakához lelki útravalót is adott az egybegyűltek számára. A gyertyagyújtást megelőzően ünnepi műsorral, illetve köszöntőkkel fordultak az időskorúak felé. Soós László a fentebb idézett gondolata mellett többek közt arról is beszélt, hogy az idősek világnapját – aminek Tófejen is szép hagyománya alakult ki az évek során – 1991-ben rendezte meg először az Egyesült Nemzetek Szervezete, ám a szépkorúak köszöntése soha nem lehet egynapos ünnep.

A Gutorföldei Nóta- és Népdalkör is fellépett az időskorúaknak tartott rendezvényen. Fotó: Gyuricza Ferenc

- A szépkorúak megbecsülését, segítését, a velük való törődést mindennapos feladatunknak kell tekintenünk – folytatta Soós László. – Úgy gondolom, gyermekként, unokaként, a faluközösség tagjaként kötelességünk tenni azért, hogy méltóságteljes öregkora és helye legyen a társadalomban minden idősödő embernek.

Az időskorúakat Cseresnyés Péter is köszöntötte

A térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter a személyes példamutatás, mint a nevelés egyik eszköze fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott: azt az örökséget, hagyományt és tudást, amit megörököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől személyes példamutatással tudjuk a legkönnyebben átadni a következő generációknak.

A rendezvényen külön köszöntötték a jelenlévő legidősebb szépkorúakat, az 1933-ban született Szakács Jánosnét és az 1936-os születésű Huszár Józsefet, míg a nap folyamán Soós László és Pappné Varga Angéla aljegyző otthonában látogatta meg a legidősebb tófejieket, a 94 esztendős Lóránt Sándornét és a 92 éves Fitos Józsefet.