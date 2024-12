Múlt vasárnap a Festetics téren, a város karácsonyfája mellett Naszádos Péter polgármester és Kiss László esperes-plébános lobbantotta lángra az első gyertyát Hévíz adventi koszorúján. Ezen az estén a Bibó-gimnázium diákjai és Töreki Tilda műsorában gyönyörködhettek a kilátogatók. A program s a látványos fényfestés sokakat vonzott.

A fényfestés a gyógyfürdő épületén látható.

Fotó: PBÁ

Fényfestés is üzen

A város első embere köszöntőjében emlékeztetett: az első gyertya a hité.

– S ennek két aspektusa is van most Hévízen – szögezte le Naszádos Péter. – Az egyik, hogy várjuk a kis Jézus eljövetelét. A másik pedig maga a közösség, amely időről időre azt bizonyítja: e városnak van hite. Azt kívánom, ez töltse be az idei adventet, s építsük újra együtt Hévízt – hitben, reményben, örömben és szeretetben.

Naszádos Péter: A közösség időről időre azt bizonyítja: e városnak van hite

Fotó: PBÁ

Az üdvösség szimbóluma

Kiss László esperes plébános emlékeztetett, az advent a latin adventus Domini kifejezésből ered, amely azt jelenti: az Úr eljövetele. „Vagyis Krisztus születésére várakozunk ebben az időszakban”, tette hozzá. Mint mondta, a zöld fenyőágakkal tűzdelt koszorú az örök élet és az üdvösség szimbóluma, a négy gyertya pedig a hit, a remény, az öröm és a szeretet mellett mást is jelent.

Kiss László: Az ember próbálja az élet salakját kitisztítani a szívéből, s megtisztult lélekkel várni a Megváltó eljövetelét

Fotó: PBÁ

A négy gyertya jelentése

– Az első a zsidó népre utal, amely a messiási üzenetek hordozója lett. A második emlékeztet bennünket a prófétákra, hiszen közülük sokan jövendöltek Jézus Krisztusról. A harmadik gyertya, az öröm gyertyája a Boldogságos Szűz Máriát szimbolizálja, aki méhébe fogadta a második isteni személyt. A negyedik pedig Keresztelő Szent Jánosra utal, akinek az volt a feladata, hogy a Jordán folyónál felkészítse a zsidó népet a Megváltó érkezésére – magyarázta Kiss László.

A gyertyagyújtás után Töreki Tilda éneke varázsolta el a publikumot

Fotó: PBÁ

Krisztus második eljövetele

Advent ugyanakkor Jézus Krisztus második eljövetelére is készíti az embert, hisz a keresztények állandó várakozásban vannak, amely akkor fejeződik be valaki számára, amikor az Úr elszólítja őt e földi világból. A Szeretet pedig elkíséri majd az isteni ítélőszék elé.

– Ehhez az kell, hogy az ember próbálja az élet salakját kitisztítani szívéből, s megtisztult lélekkel várni a Megváltó eljövetelét, vagyis azt, hogy megszülessen mindnyájunk szívében, a kegyelem harmatában – zárta gondolatait Hévíz esperes-plébánosa.