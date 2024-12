Az 1966. október 19-én Letenyén született, majd 1993-ban felszentelt Aigner Géza augusztustól így már a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna templomban tevékenykedett mint kisegítő lelkész. Hírportálunknak elmondta: azért helyezte oda az egyházmegye főpásztora, mert ott kevesebb feladat várt rá, s ezáltal több ideje maradt gyógykezelésére. Időközben egy sikeres műtéten is átesett, illetve a szükséges utókezelések is meghozták a várt eredményt, így újra több energiát tudott papi hivatása ellátására fordítani. Miután Egyházasrádóc plébániai kormányzója, Rátkai Imre atya – aki 1976 és ’81 között Nagykutason is szolgált – idén novemberben betöltötte 78. életévét, s jelezte nyugállományba vonulási szándékát, megüresedő helyére Aigner Gézát küldte dr. Székely János püspök.